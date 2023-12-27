特企／第八屆 IAPS AWARD盛大登場！攜手產官學研共創下個10年

《IAPS AWARD》頒獎典禮現場重量級貴賓雲集，包含國立陽明交通大學竹銘醫院院長唐高駿、臺北市政府資訊局局長趙式隆、行政院國家發展基金執行秘書蘇來守、三鼎生物科技公司董事長歐耿良、西門子四方維總經理洪子倫、宏泰集團總經理林鴻南、宏泰集團投資長邱舜珍、味全董事長陳宏裕、研能科技股份有限公司董事長莫皓然、晉弘科技董事長鄭竹明、國眾電腦董事長王超群、緯謙科技總經理夏志豪等跨產官學界嘉賓蒞臨出席。
陽明交大校長林奇宏致詞，首先祝福IAPS 10年生日快樂，並感謝支持IAPS成長、茁壯，來自國內外的好朋友。陽明交大合校至今是第3年，深刻感受到產學共創是未來一個非常重要的趨勢。林奇宏表示，邀請在產業界、加速器極具影響力的黃經堯教授為產學貢獻心力，他一口就欣然同意，擔任陽明交大的產創長，並透過他廣結的人脈，讓陽明交大產學共創走到一個新的紀元。同時，校長林奇宏也請署長多支持，不只產學共創，也要攜手產官學研揭開新的一頁，共創下個10年
國家科學及技術委員會產學及園區業務處處長許增如表示，國科會推動許多的產學合作、研發成果技轉，許多學校也成立相關中心，唯一做的最好就是陽明交大。透過黃經堯老師的加速器，幫助許多產業成立新創進入到園區，也成功鏈結許多企業，讓整個園區的產業更蓬勃。她表示，國科會臺灣科技新創基地（Taiwan Tech Area, TTA）成立五周年，IAPS是第一立成立的加速器之一，合作這麼多單位，IAPS為最到位的加速器，因為黃老師來自於學校，知道什麼樣的技術量能可以能夠跟產業鏈結，透過產業資源、業師輔導，得以幫助許多新創團隊。綜觀目前各國高教體系，學校的經營越來越多元、活化，光靠政府的補助、法規難以促學校的成果有效的商品化。因此，整個國家創新生態系，大學未來將扮演相當關鍵的角色。
數位發展部數位產業署署長呂正華表示，IAPS的10年磨一劍，真的是非常不簡單。他指出，台灣產業鏈相當的緊密，除了科學園區創造科技的產業價值之外，也包含材料、設備，週邊的工業區的產業鏈。在產業創新過程需要大家通力合作，如同一開場啦啦隊的表演一樣，得大家攜手，經過訓練、彼此信任，在共享之路上，藉由不同的團隊，透過彼此的信任一直往前推動。產業的創新也是這樣的氛圍，把國家創新體系從學校、產業界、研究單位，大家一起努力把它做好。
今年IAPS AWARD共有六個團隊獲獎，包括睿至（Funique VR）、格雷迪奧（GLADIO）、賽昂生醫、谷奧科技（Gogoout）、家耕國際（JIA KENG INTERNATIONAL）、振生半導體（Jmem Tek）。
第八屆《IAPS AWARD》海報主視覺以「協奏」的概念出發，猶如交響樂團的IAPS，擁有豐富經驗和智慧的導師，像指揮家般指引新創團隊；投資者則是樂團的贊助者，信任與資金提供了必要的支持；團隊中的工作同仁則是各司其職的樂手，整個團隊的緊密交識合作，造就了完美的協奏表演，成功打造新創團創及產業的鏈結。
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IAPS串聯資深業界導師、專業經理人、及合作專長機構，協助國內外科技新創促成投資，並透過導師制度，依團隊實際需求及發展，協助團隊解決商業難題及拓展產業人脈網路，一站式支持所有新創團隊。領域擴及物聯網、人工智慧、資訊與通信科技、綠能科技、智慧機械、國防科技、生技醫療科技、循環經濟、新農業&食品科技、數位生活服務等。
無論是從整個商業模式、產品的規畫、品牌的行銷，甚至供應鏈的管理，以及財務的管理等等，IAPS都給予新創團隊很大的幫助及鼓勵。IAPS 打造跨國、跨產業合作的創業生態系統，協助國內外科技新創促成投資、串連國內外產業合作夥伴、拓展國際市場。