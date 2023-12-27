特企／新年第一省！全家「隨買跨店取」拿鐵美式57折起

新的一年別錯過任何省錢好機會，上班族每日一杯咖啡，累積一年可是比不小的數目，全家「隨買跨店取」推出跨年限定活動，12月29日至1月1日，Let’s Café大杯特濃美式，65杯組合價只要2,024元，比起原價3,575元，直接打57折，大杯特濃拿鐵和私品茶系列同樣擁有超划算團購價，更好康的是，單品咖啡「巴西玫瑰鑽」與經典組合竟也有超高折扣，經典美式和單品美式各27杯只要2024元，經典拿鐵配單品拿鐵則是各23杯，同樣2,024元，先將一整年的咖啡都買起來，為新的一年超前部署!
另有期間限定「閃購」活動，從植物蛋白奶、湯麵到面膜，通通有五折起的折扣，部分商品等同買一送一；古娃娃系列雪糕買10件打66折，明治超杯系列冰品、FMC水果雪酪系列冰棒以及牧場直送4.0雪糕系列通通75折起，愛吃冰的你千萬別錯過。奶茶控也有福了，十六茶零咖啡因豆乳奶茶、立頓草莓奶茶、再睡5分鐘蜂蜜午茉蜜歐蕾6入68折起。
新年到，讓身體好好保養休息可不能少，全家在保健食品上也給出優惠，大研生醫德國頂級魚油、視易適葉黃素、納豆紅麴Q10膠囊等買一送一優惠，還有桂格雙效活靈芝滋補液、高麗人嵾滋補液、白蘭氏赤靈芝精華飲、雙認證雞精，3入特價63折起，讓你養了身，心理負擔也減輕不少。想要容光煥發過新年，Marine Star玻潤美姬飲、昇龍瑪卡飲，以及大人的生活酵母ＮＭＮ青春膠囊、晚安乳酸飲，分別祭3入51折、組合價75折，愛美的你也必須手刀購入。
台灣人疫情後最愛去的日本，2024年起團費恐會大漲40%！想要遊日還有其他省錢機會，全家跨年限定活動「共享心生活」，只要在App「隨買跨店取」使用共享功能，將自己買到的超值商品與親朋好友共享，就能抽價值4萬8的日本雙人行來回機票，分享快樂之餘還有機會免費去日本。全家「隨買跨店取」率先為新的一年省下一桶金，繼續陪你奮戰2024年！
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