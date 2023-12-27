李善均曾積極追愛田慧振！最後只留遺書說再見　20年愛情轉眼即逝

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李善均就讀藝術綜合大學演劇學系，他一直知道田慧振這號人物，把她放在心上並積極展開追求，2003年田慧振最後答應交往，2人相戀6年後確定彼此就是對的人，沒想到要宣布結婚時，同時發現田慧振已懷孕，雙喜臨門。他們於2009年5月結婚，同年11月生下長子，2011年二兒子出生。
李善均跟田慧振交往時，在2007年也已交出《白色巨塔》、《咖啡王子一號店》等知名作品，愛情事業兩得意，宣布結婚時便成為當下熱門話題。而田慧振婚後專注育兒，漸漸消失螢光幕前，僅偶爾拍拍電影，直到2018年才接下長篇戲劇的工作，透過電視劇《Misty謎霧》復出小螢幕，之後主演的《請輸入檢索詞WWW》、《祕密森林2》等劇都大受歡迎。
田慧振為了不亞於丈夫，努力兼顧家庭與事業，雙方好成績有目共睹，田慧振還在2015年憑《思悼》拿下「青龍獎」最佳女配角；李善均也不時透過媒體表達對老婆的愛，他們成了大眾眼中的模範明星夫妻，也是南韓演藝圈裡最具代表性的夫婦，2人最後隸屬同一間經紀公司「HODU&U娛樂」。
原本是受到大家羨慕的愛情，如今在今年10月出現裂痕，具有好丈夫、愛妻形象的李善均，傳出跟酒店女經理搞不倫，偷情就算還吸毒，田慧振面對事實大受打擊，迅速賠本賣掉150億房產籌錢，趕緊送兒子出國讀書，不過這一切遭到田慧振否認，「跟丈夫的毒品案無關」。
李善均因為朋友、家人受到牽連，感到巨大壓力與痛苦，便於今早輕生離世，臨走前還留給愛妻遺書，大眾對此不捨田慧振為了守護家庭付出的努力，網友也對他們的愛情感到惋惜。
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
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