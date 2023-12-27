新德里出手下架300款中國App！大宇資揮軍印度 　孟買搶設灘頭堡

我是廣告 請繼續往下閱讀
中日韓成紅海 轉向東南亞
「只要中國廠商去的國家，基本上是寸草不生，因為他們廣告力度之大，推廣的行為之廣⋯」凃俊光提出他的觀察說，以日、韓為例，尤其是日本前20名的遊戲約8成都是中國的；韓國則是一些本土的遊戲廠商還撐著，但也有愈來愈多中國遊戲商正在分食市場。
這是因為如今全球最大的遊戲市場還是中國，當地龐大市場餵養的遊戲商規模都能快速壯大，所以只要遠征其他國家，也有可觀的行銷預算。然而，一直以來，台灣遊戲公司無法像中國遊戲商砸大錢下廣告、做行銷，因此大多數在日韓最終都鎩羽而歸。
眼見日韓已是遊戲紅海市場，於是前幾年，台灣遊戲商開始轉攻東南亞，但是卻面臨語言不統一的難題，要落地的推廣難度比較大。而且，《財訊》雙週刊也發現，中國遊戲公司也看到東南亞這塊深具潛力的市場，同樣靠著驚人的行銷預算快速攻城略地。
「台灣手遊CPA（Cost Per Action，即每次完成註冊成本）平均約10美元，過去東南亞只有1/5的價格；但是2023年已經追趕上需要1/2。」凃俊光指出，短短1年內東南亞CPA就漲了將近1倍，所以，現在進軍東南亞的成本也不低了，而且正漸漸變成紅海市場。
也因此，當中國遊戲商的手遊紛紛被印度政府封禁，再加上根據市調機構Data.ai數據顯示，根據iOS和Google Play的下載量，2021年起，印度已成為全球最大的手遊市場，自然成為遊戲商眼中的「新藍海」。
先布局印度 後瞄準美洲
2023年3月，大宇資董事會拍板定案，斥資3億元投資印度市場，並在孟買設立子公司星點，成為第一家前進印度設子公司的台灣遊戲公司。儘管新進公司經營印度市場挑戰重重，令不少企業卻步，但大宇資與印度市場卻有一段特別的淵源。
2022年6月，大宇資決定跨足資安領域，收購總部位於美國矽谷的台灣上櫃KY公司—安瑞，該公司在印度、非洲肯亞、阿爾及利亞等新興市場都有不錯斬獲，尤其，安瑞在印度防火牆市占率已超過30%，是當地的龍頭。
2022年4月，當安瑞印度總經理來台灣與凃俊光會面辦理交接，就曾分享印度巨大的市場商機。在大宇資實際派人勘查之後，果然發現它的無窮潛力，於是用了半年時間找當地遊戲開發團隊的併購標的，以及摸索在當地該如何發行、作業，以及適合的遊戲形態等。
不過，《財訊》雙週刊分析，中國遊戲商不會輕易放棄令人垂涎的印度市場，3月原本遭印度政府下架的產品重新改名後，又重返印度；騰訊與韓國控股集團魁匠團（Krafton）共同推出的全球第2大射擊遊戲，也於5月底，改以魁匠團為主要營運商回歸。
對此，凃俊光認為，印度東西兩邊還有孟加拉與巴基斯坦，3國加起來總計高達18億人口，也都是英語系，喜歡的遊戲類型也相同，因此大宇資發行的遊戲仍有很大的市場空間。
不僅布局印度，凃俊光也有意搶進美洲市場。他分析，印度喜好的遊戲類型與南美洲類似，都是偏好對戰遊戲，如槍戰之類的槍擊類遊戲、模擬駕駛的遊戲，大宇資可提供相關產品；至於同一時區的北美洲，則會推出博弈類遊戲。
「未來印度市場的營收貢獻達50%、北美與南美達30至40%、台灣達20至10%。」凃俊光樂觀估算。惟市場認為，發展海外市場困難度頗高，大宇資能否順利攻城略地？要看業績何時能具體貢獻。
延伸閱讀：
以色列3道防火牆 戰火下照樣拚經濟
ARTC熬出頭 讓自駕巴士「類捷運」
青埔憨川暴紅 變身超級助選員