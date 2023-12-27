睽違28年！大亞再辦高爾夫球賽 沈尚弘：讓選手目光看向國際
大亞集團68周年「串聯你我 擊向世界」高爾夫球邀請賽今（27）日登場，董事長沈尚弘表示，集團40歲時，當時父親領軍舉辦過高爾夫球邀請賽，如今時隔28年後再度舉辦更顯意義非凡，尤其這次也邀請集團贊助的高球選手丁子云擔任指導，更增添賽事精彩程度。他指出，大亞迎接未來挑戰需要創新思維，高球賽事可以激勵人心，希望提供好的環境讓高球好手選手們切磋球技，目光看向國際。
記者許家禎／林口報導
沈尚弘表示，大亞集團走過一甲子，從能源的產生、傳輸、轉換到儲存與管理，就像水牛一樣刻苦耐勞、兢兢業業往前走，但面對多變的環境，傳統產業也需要創新，因此他決定由上而下開始做起，從辦線形藝術展、琉璃透明生活展、能源藝術展，也拍攝企業形象影片，希望透過藝術與影像與大眾溝通大亞「日常穩定的力量」理念。
沈尚弘指出，這次舉辦高爾夫球邀請賽也是希望傳達「穩定安心、台灣更好」的概念，他說28年前，大亞40周年就曾經辦過高爾夫球賽，當時是父親跟公司高層、客戶以及好朋友們組隊，他看著長輩們對高球的熱情也逐漸影響自己。
他說在17、18歲就接觸高球，父親只是領他進門，但所有技巧都靠他自己摸索跟體驗，現在他也迷上高爾夫，把打高爾夫球當作運動，每周三早上5、6點就到球場報到，享受一個人的運動時光。「經營企業就像打高爾夫，打完18洞如果打不好不能懊悔，因為已經努力嘗試過，下一次做好準備就行」。
沈尚弘同時關注到國內高球賽事與選手，發現日巡賽還有台灣選手參加，但美巡賽卻少有台灣選手參與，為了幫助國內高球選手追求夢想，因此3年前開始贊助選手丁子云，希望提供國內好的環境與賽事，讓丁子云也能逐漸在賽事中嶄露頭角、前進國際。
丁子云表示，一開始只知道大亞集團是電線電纜品牌，但不知道最近幾年大亞已經轉型能源管理有成，打破了她對傳統產業的刻板印象，像是之前她參加過大亞旺萊馬拉松，發現大亞員工不僅有活力，公司也很有創新思維，「有時候一起打球，聽沈董談企業理念、談社會的議題，真的從他身上學到很多。」她也感佩沈董在事業上、運動賽事上很願意給年輕人機會。
沈尚弘指出，知道丁子云練習很辛苦，到國外也是一個人承受孤獨與壓力，因此大亞贊助就是大力鼓勵與幫忙，希望她能有天如願站上世界。丁子云也感謝沈董沒有給她壓力，讓她能無後顧之憂好好練球，她也透露明年將準備去日本打球，希望能盡快調整好狀態，揮桿國際舞台。