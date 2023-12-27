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寶可夢中心1月入店規則有變！怕排隊「避開這幾天」　服務業超嗨

▲寶可夢中心台北（Pokémon Center TAIPEI）12月8日時，於新光三越台北信義新天地A11正式開幕。（圖／記者葉政勳攝）
▲寶可夢中心台北（Pokémon Center TAIPEI）12月8日時，於新光三越台北信義新天地A11正式開幕。（圖／記者葉政勳攝）

記者潘毅／綜合報導

寶可夢中心台北（Pokémon Center TAIPEI）12月8日時，於新光三越台北信義新天地A11盛大開幕！一連好幾週都吸引大批粉絲前往朝聖，更是需要拿到「入店整理券」才能入場。不過今（27）日官方宣布，從1月開始入店規則將做出變化。

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▲台北寶可夢中心超可愛的正妹店員，今天是葡萄學院造形。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北寶可夢中心店員。（圖／記者周淑萍攝）
寶可夢官方指出，2024年1月由於國定假日元旦、週六日預期人潮較多，因此會採取發放「入店整理券」進行入場管理。

寶可夢中心台北「1月份」入店整理券發放實施日期
1月1日（一）、1月6日（六）～1月7日（日）、1月13日（六）～1月14日（日）
1月20日（六）～1月21日（日）、1月27日（六）～1月28日（日）
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上午　09：00　　入店整理券發放開始
上午　10：45　　入店整理券發放結束
依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。

不過平日的部分，寶可夢官方也會依據當天的人潮擁擠狀況，可能會有未經公告，在營運途中實施入場管制、或調整為發放「入店整理券」進行入場管理的可能性。

▲台北寶可夢中心開幕，上千粉絲人潮包圍新光三越兩大圈。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北寶可夢中心開幕後，假日常常出現大量排隊人潮。（圖／記者周淑萍攝）
但是1月份平日很有機會免排隊入場的消息一出，仍讓不少粉絲大讚「對服務業來說真棒，超長休平日」、「平日衝一波」。


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