房市／信義房屋「多元獎金＋三節見紅休」　吸年前轉職

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因此，在即將滿30歲時，張郁琪決定要轉換跑道到房仲業，幾經比較，最終選擇在企業經營理念、薪資福利、人才培育等各方面，都相對具規模且系統化的信義房屋。即使歷經三次投遞履歷卻都沒獲得面試機會，張郁琪仍越挫越勇，持續嘗試爭取面試機會，最終第四度叩關終於成功錄取。
入行後，張郁琪將活潑熱情的個性及過去累積的銷售經驗加以融合，更把握各種與商圈住戶面對面互動的機會；久而久之，許多住戶對她的認真、活力很有印象，開始主動打電話來表達有買賣屋需求，加上她善於觀察客戶需求，結合公司的數位工具資源能夠精準配案，入職第一年就創造800萬元業績，拿到「新秀獎」殊榮。
張郁琪認為，從服務業轉職房仲業，最主要就是「給自己一個機會」，創造收入、職涯發展的可能性，也能拓展人脈及視野，因此，信義房屋對員工的培養、職涯格外重視，無論是要長期待在業務職，或是轉戰管理職，都有明確的學習與晉升管道，是她認為非常加分的地方；除此之外，休假福利當然也是每位員工最在意的事，過去在服務業「從沒聽過見紅可以休假」，但信義房屋春節、端午、中秋都有完整休假，颱風假也照常放假，多了很多好好陪伴家人的時間，也令人印象深刻。
正逢農曆年前後的轉職旺季，信義房屋邀請有志挑戰房仲業務工作者加入，尤其許多過去在服務業已有經驗的轉職族，只要勇於挑戰、對產業有興趣、喜歡與人互動且願意主動學習，都歡迎加入！而信義房屋除了厚植人才培育、薪資福利，近年也積極打造共融職場，包括女性同仁與主管占比逐年提高、晉升不看年齡與年資、彈性福利「信福幣」形同每年加薪1至1.5萬元，以及總公司幕僚單位採用彈性工時制度等。