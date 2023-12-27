特企／新光銀行聖誕送暖　為癌童點亮心光

新光銀行表示：因為與抗癌插畫家、同時也是2021年總統教育獎得主的《阿布布思義》合作推出「2024愛與希望-公益月曆」，希望延續阿布布思義用盡力量，忍耐化療與手術的生命故事，在充滿祝福與關愛的聖誕節，舉辦「聖誕送暖．愛心募集」公益活動，由同仁自發性的參與，為不同年齡層病童準備桌遊、拚圖、樂高積木、繪畫用品等禮物，附上親手寫的祝福卡片，每份禮物都充滿同仁對抗癌小戰士的鼓勵，更是對小戰士家庭的支持。
新光銀行並前往高雄長庚等醫療機構，親手送上聖誕禮物與祝福，現場安排趣味魔術、造型氣球互動及耶誕藝術手作等活動，為長期在封閉病房、面對辛苦治療過程的孩子們帶來歡愉的午後。
此外，新光銀行以減碳行動為出發點，與新光金控各子公司共同響應二手物資共享循環，與「GC贈物網」合作舉辦「新光傳愛．歲末募集」活動，鼓勵員工與客戶將家中八至九成新的閒置物資捐助出來，由GC贈物網協助媒合弱勢團體需求，找到新主人循環再利用，有效協助弱勢族群，同時一起作到環保減碳的永續目標。
新光銀行將秉持回饋社會的經營理念，長期推動慈善公益，善盡企業社會責任，持續深耕散播溫暖，透過與公益機構合作，拋磚引玉邀請社會大眾共同投入社會公益，激盪更多良善循環，為社會帶來更多溫暖與愛的力量。
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