特企／霹靂大BOSS「棄總」再臨人間！珍藏造型酒60公分霸氣登場

被粉絲尊稱「棄總」的「棄天帝」為霹靂史上最強大的魔王，是異度魔界的創始魔皇，也是天界第一武神、毀滅與再生之神，與其相遇者非死即重傷，無一角色能夠倖免，也因為手下敗將多不勝數，故亦有「便當帝」的外號。在徹底「黑化」墮入魔道之前，原是正派形象的白棄天帝，在整部霹靂戲劇中，出場極少次，可謂十分難得。這款藝品紀念酒以超稀有白棄天帝為造型，成為霹靂英雄系列的最後強檔，讓霹靂粉絲可以珍藏獨一無二的稀有藏品。
此藝品延續古銅色金屬質感，經典不敗，以近60公分高度霸氣登場，王者降臨之姿；精雕細琢白棄天帝角色神韻，強調輪廓及細節。在紀念酒部分，選用金門皇家56°甕藏五年陳高，高品質的陳釀交融，展現台灣高粱酒的獨特清香！天界王者「棄總」的極致藝品，搭配清澈醇厚的五年陳高，將收藏價值更上一層樓！
《霹靂棄天帝造型紀念酒》締造霹靂英雄系列的嶄新巔峰、也是最終強檔，全台限量300組，售價$16,800元，每組均附有正版保證卡和雷射貼紙。將於2024年1月5日在鑫羿文創與指定酒類通路及全台霹靂通路門市開放預購，商品相關活動請見鑫羿文創，霹靂粉絲和收藏家們切勿錯過。
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