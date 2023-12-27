特企／全球首創！《粉紅豬小妹野餐趣》互動特展　一起出遊野餐

「我是佩佩，這是我弟弟喬治…」這些小朋友耳熟能詳的歌詞與台詞，正是來自兒童界的天后-粉紅豬小妹，大概沒有多少小朋友能抗拒她的魅力，透過《粉紅豬小妹》卡通，孩子們對她與弟弟喬治，還有豬爸爸與媽媽、爺爺奶奶還有其他夥伴們，每個角色都非常熟悉了!這次，粉紅豬小妹一家人搭乘豬爸爸的車子來到臺北華山文創園區與大家同樂，歡迎大小朋友一起來跟他們一起野餐玩樂。
粉紅豬小妹一家特別喜愛戶外活動，野餐和露營的場景經常出現在卡通系列中。現在，您和家人有機會與備受全球喜愛的粉紅豬小妹及家人們一起，盡情享受室內野餐體驗和眾多有趣的遊戲！互動特展不僅有野餐，還有一整套令人興奮的活動等待著您和您的家人，大小朋友們準備好加入我們了嗎？
正值粉紅豬小妹慶祝20周年之際，本次互動特展將為大小朋友們提供與最喜愛的卡通角色，一起度過美好的野餐時光。展覽現場提供豐富多彩的活動內容，包括拍照區、歡樂野餐區，豬爺爺的農場、大滑草坡、蹦蹦雲、互動手繪投影、樹屋探險、微笑小火車、旋轉咖啡杯等有趣的體驗。此次特展將讓孩子們和粉紅豬小妹家族一起邊玩邊學，完全投入粉紅豬小妹的歡樂世界，為參加來賓帶來難忘的歡樂體驗。
台北場次將贈送100張VIP邀請卡（200位參觀名額）給喜憨兒社會福利基金會，由基金會邀請照護的小朋友們參與此次的特展活動，免費招待喜憨兒大家庭的200位親子一起來玩耍!
情境拍照區：全新製作的十多隻佩佩家族精美實體模型，搭配三組情境拍照區，為大小朋友留下難忘回憶!
豬爺爺農場：採摘蔬菜、釣魚，還有更多農場冒險等著您。再來與豬爺爺一起探索農場的樂趣，感受農村生活的歡樂！
野餐派對：想像一下，在草地上鋪上毯子，用您最喜歡的食物裝滿籃子，然後與粉紅豬小妹和她的小夥伴們一起享受野餐派對！
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樹屋探險： 探險者們，準備好了嗎？我們的樹屋充滿了秘密和神奇，等待著您的發現。從樓梯上攀爬到樹梢，與粉紅豬小妹一起探索樹屋的奇妙世界。
微笑小火車： 現在是時候搭乘我們的微笑小火車了！坐在火車上，沿著美麗的鐵路線，一路歡笑和歡呼，這將是一次難忘的家庭冒險之旅。
旋轉咖啡杯： 坐上旋轉咖啡杯，讓您的頭腦和身體跟著旋轉，這將是一次絕對愉快的體驗。
精選紀念品店：您還可以在特展現場的精選紀念品店中挑選豐富多彩的粉紅豬小妹商品，將這次難忘的家庭體驗帶回家，一起分享這寶貴的時光！
粉紅豬小妹野餐趣互動特展不僅是一次展覽，更是一次無限歡樂的家庭聚會。我們期待與您一同創造美好的回憶，因此請不要錯過這個獨特的機會！