悲痛！新北「遭割頸」國三生昨夜急救無效身亡　校方證實了

周典論涉郭台銘總統連署案遭收押禁見　全台9位議長、副議長聲援

▲全台9位議長、副議長於新北市議會召開記者會聲援涉郭台銘總統連署案遭收押禁見的屏東縣議長周典論。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
▲全台9位議長、副議長於新北市議會召開記者會聲援涉郭台銘總統連署案遭收押禁見的屏東縣議長周典論。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）

記者吳嘉億／新北報導

針對屏東縣議長周典論昨日因涉鴻海集團創辦人郭台銘先前的總統連署案，遭法院裁定羈押禁見，全國地方議會議長、副議長聯誼會會長的新北市議會議長蔣根煌，今（27）日邀集各地方議會議長、副議長共9人齊聚新北市議會，聲援周典論並呼籲司法應公正，才能讓人民信任。

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蔣根煌表示，23日周典論上凱道力挺國民黨正副總統候選人的侯友宜、趙少康時，就預告自己將會因站出來挺侯康而被搜索約談，果然隔2天就出事，這就是「政治收押」，不然怎會幫侯友宜站台就被押起來，要不往這方面聯想也難；強調郭台銘現在並非候選人，檢調緊急在凌晨搜索羈押，明顯為政治操作。

蔣根煌強調，議長是地方選出來的，具有強大的民意基礎，把議長收押禁見，這是很嚴重的事情；呼籲司法機關不要成為民進黨打壓異己的工具，應該確保人民對司法公正的信任，讓司法成為保護人民免於迫害的堅強防線。

今日出席的包含彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮、桃園市副議長李曉鐘、新竹縣副議長王炳漢、新竹市副議長余邦彥、屏東縣副議長盧文瑞、宜蘭縣副議長陳漢鍾等。其中先前退出國民黨的謝典林表示仍會力挺侯康，希望政黨輪替的決心不變；張鎮榮則認為，司法是正義的最後一道防線，司法不應介入選舉，希望總統大選回歸正軌，民進黨不要用奧步剷除異己；許修睿也說到，現在已2023年了，獨裁統治非國家社會之福，且郭台銘並無參選應往落幕方向走，收押周典論根本是政治操作，引發寒蟬效用，做法很可恥。

▲彰化縣議長謝典林表示仍會力挺侯康，希望政黨輪替的決心不變。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
▲彰化縣議長謝典林表示仍會力挺侯康，希望政黨輪替的決心不變。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
媒體也問到周典論遭收押外傳與屏北、屏南立委選舉有關，屏東縣副議長盧文瑞則是回應，周典論是極有正義感的人，事前早有人提醒他要低調行事，但他仍堅決站出來挺侯康，結果卻遭羈押，希望司法能還他清白。

▲屏東縣副議長盧文瑞表示周典論事前早有人提醒他要低調行事，但仍站出來挺侯康，結果卻遭羈押。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
▲屏東縣副議長盧文瑞表示周典論事前早有人提醒他要低調行事，但仍站出來挺侯康，結果卻遭羈押。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
記者會最後由9位議長、副議長一同高呼「政黨輪替救台灣！」並簽下聯合聲明書，呼籲立即停止政治迫害。

▲全台9位議長、副議長聲援涉郭台銘總統連署案遭收押禁見的屏東縣議長周典論，並簽下聯合聲明書及高喊政黨輪替救台灣。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
▲全台9位議長、副議長聲援涉郭台銘總統連署案遭收押禁見的屏東縣議長周典論，並簽下聯合聲明書及高喊政黨輪替救台灣。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
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