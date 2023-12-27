周典論涉郭台銘總統連署案遭收押禁見　全台9位議長、副議長聲援

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蔣根煌強調，議長是地方選出來的，具有強大的民意基礎，把議長收押禁見，這是很嚴重的事情；呼籲司法機關不要成為民進黨打壓異己的工具，應該確保人民對司法公正的信任，讓司法成為保護人民免於迫害的堅強防線。
今日出席的包含彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮、桃園市副議長李曉鐘、新竹縣副議長王炳漢、新竹市副議長余邦彥、屏東縣副議長盧文瑞、宜蘭縣副議長陳漢鍾等。其中先前退出國民黨的謝典林表示仍會力挺侯康，希望政黨輪替的決心不變；張鎮榮則認為，司法是正義的最後一道防線，司法不應介入選舉，希望總統大選回歸正軌，民進黨不要用奧步剷除異己；許修睿也說到，現在已2023年了，獨裁統治非國家社會之福，且郭台銘並無參選應往落幕方向走，收押周典論根本是政治操作，引發寒蟬效用，做法很可恥。
媒體也問到周典論遭收押外傳與屏北、屏南立委選舉有關，屏東縣副議長盧文瑞則是回應，周典論是極有正義感的人，事前早有人提醒他要低調行事，但他仍堅決站出來挺侯康，結果卻遭羈押，希望司法能還他清白。
記者會最後由9位議長、副議長一同高呼「政黨輪替救台灣！」並簽下聯合聲明書，呼籲立即停止政治迫害。
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