中華職棒／跟施子謙再續前緣！轉戰台鋼雄鷹江承諺：奉獻應有戰力
前統一獅左投江承諺，今天確定被交易到台鋼雄鷹，而台鋼也交易走郭俊麟，目標是為補進左投，江承諺可以先發、吃局數，很受到球隊倚重，他透過經紀公司表示：「主要還是感謝統一獅這些年來的照顧和協助，也期待自己能夠在加入新球隊之後，奉獻應有的戰力。」而他也可以跟前隊友施子謙，在台鋼再續前緣。
記者吳政紘/綜合報導
江承諺跟洪一中總教練也曾在台日交流賽結緣，2018年日本隊邀請中職明星隊在福岡巨蛋交手，結果總教練黃甘霖，現在也在台鋼，當時擔任顧問的洪一中，也在台鋼。
擊敗日本武士隊，江承諺擔綱先發也投得虎虎生風，加上他主投3局無失分，還飆出3次三振，擁有一定的實力。施子謙也獲選台日賽，洪總也對他有印象。
不過台鋼也知道郭俊麟有一定的威力，因此最後還是選擇左投，因為台鋼先發輪值中，左投還是不足。總教練洪一中說，台鋼一直想要補強左投，「（江承諺）他還不錯，只是比較少出賽。」
中職先發本土左投還是比較稀少，江承諺可以擔任先發，就可以給台鋼很多幫助，加上可望簽下賴鴻誠、整體實力會更堅強。
江承諺透過經紀公司表示：「主要還是感謝統一獅這些年來的照顧和協助，也期待自己能夠在加入新球隊之後，奉獻應有的戰力。」
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