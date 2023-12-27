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加速新藥納健保！CHPTA啟動　新藥1年半有望獲給付

▲衛福部健保署長石崇良表示，符合條件的新藥最快在提出藥證申請後最快1年半就可納入健保。（資料照／記者林志怡攝，2023.11.06）
▲衛福部健保署長石崇良表示，符合條件的新藥最快在提出藥證申請後最快1年半就可納入健保。（資料照／記者林志怡攝，2023.11.06）

記者林志怡／台北報導

台灣健保納入新藥的速度之慢長期遭到批評，許多患者面臨「有藥但用不起」的窘境。為縮短新藥納入健保所需時間，衛福部健保署今（27）宣布「健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）」正式啟用，而2024年元旦起，也將啟動「平行審查」，符合條件的新藥最快在提出藥證申請後最快1年半就可納入健保。

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健保署長石崇良說明，以往的新藥納入健保需要幾過兩個階段，首先藥廠要先向食藥署提出申請、獲得藥證後，才能向健保署提案納入給付，自健保署受理起算，平均要13個月才能決定是否給付，未來希望將這段過程縮短為6個月以內。

石崇良進一步說明，CHPTA未來將擔任醫療科技評估（HTA）專責單位，也會執行健保暫時性支付藥物進行真實世界資料收集，以及其成效的再評估工作，並兼有台灣HTA人才培育、國際交流等功能，藉此提升台灣的HTA能力。

對於新藥加速審查，石崇良表示，「平行審查」機制適用於食藥署認定優先審查、加速核准、小兒或少數嚴重疾病藥品或藥品突破性治療的藥物，以及特定條件的在台研發、製造的新藥，此類藥物未來向食藥署提出藥證申請的同時，健保署也可以同步啟動納入健保的討論，CHPTA也將有重要角色。

此外，石崇良表示，在CHPTA與平行審查的加速下，符合條件的新藥從開始申請藥證到納入健保，獲得給付的時間約落在1年半左右，而目前CHPTA初步以100人規模為目標、2024年預算規模2億元。

CHPTA後續將以行政法人為目標，表定2028年完成相關程序，但石崇良表示，目前希望2024年就能將相關組織法規送入立法院審查，並在2025年通過、執行籌編，在2026年正式以行政法人運作。

石崇良強調，CHPTA後續成為行政法人將對人才培育與留用將有很大的幫助，也因為業務涉及健保給付、攸關重大國家政策，取得行政法人資格後，也期待核准新藥可以授權CHPTA來執行。

另一方面，石崇良也表示，近期健保署也已加速各項新藥納入健保措施，今年12月1日起生效新藥總計55項，包括8種癌藥新藥、4個暫時性支付藥物、10個罕見疾病藥物、13個其他類別的新藥、24項擴充給付範圍新藥，另有10項新藥將從2024年1月1日或2月1日起陸續生效。

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