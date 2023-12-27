加速新藥納健保！CHPTA啟動　新藥1年半有望獲給付

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石崇良進一步說明，CHPTA未來將擔任醫療科技評估（HTA）專責單位，也會執行健保暫時性支付藥物進行真實世界資料收集，以及其成效的再評估工作，並兼有台灣HTA人才培育、國際交流等功能，藉此提升台灣的HTA能力。
對於新藥加速審查，石崇良表示，「平行審查」機制適用於食藥署認定優先審查、加速核准、小兒或少數嚴重疾病藥品或藥品突破性治療的藥物，以及特定條件的在台研發、製造的新藥，此類藥物未來向食藥署提出藥證申請的同時，健保署也可以同步啟動納入健保的討論，CHPTA也將有重要角色。
此外，石崇良表示，在CHPTA與平行審查的加速下，符合條件的新藥從開始申請藥證到納入健保，獲得給付的時間約落在1年半左右，而目前CHPTA初步以100人規模為目標、2024年預算規模2億元。
CHPTA後續將以行政法人為目標，表定2028年完成相關程序，但石崇良表示，目前希望2024年就能將相關組織法規送入立法院審查，並在2025年通過、執行籌編，在2026年正式以行政法人運作。
石崇良強調，CHPTA後續成為行政法人將對人才培育與留用將有很大的幫助，也因為業務涉及健保給付、攸關重大國家政策，取得行政法人資格後，也期待核准新藥可以授權CHPTA來執行。
另一方面，石崇良也表示，近期健保署也已加速各項新藥納入健保措施，今年12月1日起生效新藥總計55項，包括8種癌藥新藥、4個暫時性支付藥物、10個罕見疾病藥物、13個其他類別的新藥、24項擴充給付範圍新藥，另有10項新藥將從2024年1月1日或2月1日起陸續生效。