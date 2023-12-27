盧貝松專訪／影帝卡賴伯不畏腿殘　站唱3分鐘逼哭《露西》名導

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曾以《惡的序章》獲頒坎城影帝的卡賴伯蘭李瓊斯，主演盧貝松新作《人犬》男主角，與124隻狗演員一起拍戲。開拍前卡賴伯與盧貝松開會時，提起自己童年養的一隻狗狗和他的相處時光，擁有相同經歷的兩人就此成為莫逆之交。盧貝松透露：「他年幼時養一隻狗叫做『賽巴斯汀』，而當我小時候所養的狗『卡坎帝』，我們在差不多的年紀養狗，我們的背景很相似同樣擁有非常珍貴的記憶，在我們的童年時期都是與狗狗一起陪伴長大的。」
化身變裝皇后！「坎城影帝」卡賴伯苦學法文
卡賴伯在片中工作於變裝皇后秀場，經典演繹法國傳奇歌后愛迪·琵雅芙（Edith Piaf）歌曲〈La foule〉，其實卡賴伯完全不懂法文，全仰賴與盧貝松多次合作的演員托尼奧·迪斯坎維爾（Tonio Descanvelle）教學：「盧貝松帶他來教我學唱歌，因為我完全不懂法文，所以對我來說這完全是不可能的任務，而且Edith Piaf唱歌超快，就連法國人要唱也是很不簡單。」
托尼奧每回都在片場親自教唱，卡賴伯坦言在演出主角道格拉斯的一場「關鍵蛻變」戲時，他心裡非常擔憂：「其實我覺得我從未準備好，我記得當我們要拍那場戲之前，我真的太緊張了，那場戲能看到道格拉斯的進化，變成另一種樣子，對電影和角色都非常重要，真的很感謝托尼奧，我們做到了！」
卡賴伯2次精準完成「關鍵戲」！片場所有人感動痛哭
道格拉斯不畏身體缺陷，首次登台演唱的關鍵戲，令盧貝松印象深刻：「身為導演其實沒辦法幫忙太多事，你就只是擺台攝影機在那邊，他只有3分鐘必須傳達情感，我不想透過任何剪輯技巧完成這場戲，只能完全靠他，我只能坐在那邊祈禱（雙手合十）。」
盧貝松深信卡賴伯一定能辦到，但沒想到他迅速完成：「所有在場的人，看到他只拍2次就完成、全都嚇傻了！我們雖然知道他能做到，但不知道他是否能締造另一個高峰，片場所有人都哭了，我們真的感覺好像琵雅芙又活過來了！」
「其實我當時不知道我到底有沒有做好，只知道我完成了！」卡賴伯演出精湛、感動所有人卻謙虛表示：「我只是在卸妝的時候，猜他們可能是在說很好或是很差，然後他（盧貝松）走向我的時候竟然哭了！我就心想『沒問題，一定很棒吧！如果盧貝松哭了，那我應該是有什麼做對。』」
盧貝松走向卡賴伯時沒有直接透露結果，而是問他說：「你認為這場戲要用寬鏡頭還是比較窄的？」卡賴伯不解的回覆：「我不知道哪個比較好，可以請你下決定嗎？」此時盧貝松才解釋道：「這樣你應該就知道我為何要問這個問題，因為這場戲真的很不平凡！」顯見盧貝松高度重視與滿意成果。《人犬》全台好評熱映中。
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