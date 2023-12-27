台北捷運最強逛街站公開了！「單日13萬人進出」　中山站僅排第4

喝到肝硬化、坐輪椅、精神錯亂！　如何擺脫酒精成癮？

▲喝到肝硬化、坐輪椅、精神錯亂！　如何擺脫酒精成癮？
▲喝到肝硬化、坐輪椅、精神錯亂！　如何擺脫酒精成癮？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】酒是最常見的成癮物質之一，對於人體的傷害不亞於毒品和香菸，不僅傷肝，更會造成腦部損傷，酒駕也是層出不窮的社會問題，造成無數家庭心碎。諮商心理師公會全聯會常務理事蔡曉雯表示，酒精成癮常見原因為身體、心理與社會等三大因素，除了就診使用藥物治療，也能透過心理諮商從源頭化解酒癮問題，讓人不再依賴酒精麻痺自我，有助回歸正常生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位36歲工人原本個性勤奮，但長期飲酒導致肝硬化、免疫力下降、精神狀況不佳、虛弱無力、手狂抖，而且下班喝酒醉到不省人事，經常缺勤、無法工作。他原以為喝酒只是下班放鬆一下的習慣，殊不知酒精對身體危害甚鉅，越喝身體越糟，無法工作導致經濟壓力加重，心情更不穩定。而且喝飽了吃不下飯，長期下來營養不良，身體免疫力降低，惡性循環引起感染與發燒，甚至得坐輪椅代步、精神錯亂與跟護理人員大吵，整個人生被酒精毀了！

在家人協助就醫下，工人先到內外科治療感染與退燒狀況，2星期後穩定下來，接著到精神科進一步接受酒癮治療，好在恢復迅速，40天後就可以騎車，不用再依賴人推輪椅。同時接受心理諮商，終於有望回歸職場。

把酒當水喝！　恐傷害心腦、提高提癌風險

世界衛生組織（WHO）將「酒精使用障礙症」列為影響全球十大疾病之一。2020年全球疾病負擔風險因子研究團隊指出，酒精使用導致全球207萬男性及37.4萬女性因此死亡。根據2019年世界心理健康調查成癮行為研究結果，曾有酒精使用障礙症的患者中，有43.9%合併有精神障礙症。男性患有酒精使用障礙症者的比率遠高於女性。[i]

根據2021年美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資料，酒精會傷害大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統。飲酒也會提高罹癌風險，根據國際癌症研究機構資料，酒精是第一類致癌物，與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌和口咽癌、喉癌、乳腺癌等7種癌症有關。

我國2021年青少年健康行為調查報告也指出，49.7%國中生及72.8%高中職生曾飲酒。顯示酒精使用年輕化，其危害不容小覷。

酒精成癮元凶１　身體因素

有些人體質比較容易上癮；或飲酒一段時間後，身體與大腦越來越依賴酒精，退酒的時候就會感到煩躁，忍不住又想喝一杯來調節情緒或讓身體感到舒適。

酒精成癮元凶２　心理因素

藉酒消愁：

不少人離婚、分手、憂鬱、壓力大、孤單時，總會藉酒消愁，久而久之就頻繁的使用酒精。

自我形象催眠：

喝哪種酒也會有自我形象催眠的影響，例如，誤以為喝藥酒可以展現勤奮的勞工形象；暢飲啤酒讓人感到年輕活力、歡樂派對的氛圍；品嘗紅酒則會傳達出富有品味、成功人士的形象。

麻醉創傷：

另外，童年成長過程中若有心理創傷未治癒，當想起這些令人不快的記憶時，各種不安、恐懼、痛苦情緒也隨之襲來，受創者常常尋求酒精來撫平情緒。蔡曉雯建議避免用酒精撫慰，察覺自我、從根本上處理心理創傷，才是治本之道。

酒精成癮元凶３　社會因素

應酬文化：

台灣長年職場陋習，讓人誤認為若不會喝酒，沒辦法社交工作，就沒有業績。

工地文化：

打開電視就可見藥酒廣告霸屏！藥酒成分添加了咖啡因、中藥萃取物等，很多人誤把其當成提神飲料，但主成分是酒精，喝多仍然傷身。

男子氣概迷思：

有些家庭會訓練男孩子的酒量，錯認為「男人就是要會喝酒」。但青少年腦部尚未發育完整，習慣使用酒精對腦部傷害甚鉅，不僅如此，接觸酒精也有較高風險接觸到毒品，家長不可不慎。

可近性高：

比起早年超市賣的酒，現今便利商店賣的酒量大增且包裝繽紛，造成酒精濫用，民眾一踏進便利商店就隨手可得，若店家不謹慎核對身分證，易導致青少年觸犯法律。

節慶舊習：

過年過節，不少人喜愛尬酒交流感情，盛情難卻。

找回清醒！　藥物治療、心理諮商雙管齊下



▲成人每天酒精標準量，建議男性控制在300ml、女性150ml以內。（衛生福利部提供）

蔡曉雯提醒，大量飲酒對身體、腦部與心理，都會造成莫大的傷害，長期飲酒更是累積性的傷害。若已喝到喝到胃潰瘍、記憶力受損，建議盡早至精神／身心科就診。醫師可以診斷症狀並給予戒酒藥物，減少成癮者對酒精的渴望。即使出現酒精戒斷症狀，也能在醫療監測之下，持續給予治療，協助度過酒精戒斷症狀。且飲酒經常與人的情緒有關係，例如因憂鬱症或焦慮症造成酒精依賴，也可使用藥物治療情緒症狀。

心理諮商則可幫助成癮者了解，自己為什麼這麼想要酒精，與心理、社會、人際關係有何關聯？例如是否推辭勸酒會有人情壓力、童年創傷、婚姻或工作壓力過大等等。研究指出，當家庭內部關係的壓力越高的時候，孩子更容易使用酒精[ii]。有上述困擾的民眾，可透過個人諮商或伴侶諮商，從源頭解決關係或心理的困境。當然，要從每天豪飲到滴酒不沾，難以一步登天，但心理諮商可以協助制訂戒酒計畫，例如從一天6罐減到5罐、3罐等等，循序漸進邁向目標。

不喝好難受　出現酒精戒斷症怎麼辦？

長期飲酒的病人，突然停酒或減量時，容易於6至12小時內出現「酒精戒斷症」：

輕度：常見的如煩躁、噁心、失眠、手抖、頭痛。

重度：出現幻覺、癲癇、譫妄等症狀，致死風險攀升。

蔡曉雯分享，若戒斷症狀只是心裡不安、輕微頭痛感，尚可忍受，只要給自己一個支持性的環境，告訴自己不要害怕，不用太擔心，身體自然有復原的力量，幾天之後漸漸會好轉，保持放鬆狀態，讓自己的身體有時間可以度過退酒的過程，快的話數天就可退掉。如果感到煩躁，可盡量保持安靜、少跟人接觸，同時攝取充足水分與健康飲食、維持正常作息與睡眠。

若戒斷症狀較為嚴重，已經焦躁到會跟人吵架影響到工作、日常家庭、人際關係，甚至失眠，不睡覺又很痛苦，影響隔天精神，無法工作。建議可至精神科請醫師評估是否使用藥物輔助度過戒斷症狀，「戒酒原則就是不要再用喝酒把它壓下去，有些人因為戒斷症狀感到煩躁不安，想喝酒鎮定自己，永遠戒不了！」

飲酒與吸毒危害嚴重，衛福部提供自願戒酒者酒癮治療補助，降低酒癮個案就醫經濟負擔，提升治療動機。蔡曉雯呼籲，有需要的民眾都可上網查詢，各地方縣市政府也有社區心理衛生中心可協助轉介相關資源，幫助民眾遠離酒精危害。


【補助這裡看】「酒癮治療費用補助方案」說明書

[i] https://www.mohw.gov.tw/fp-16-75242-1.html

[ii] https://np.nhri.org.tw/4511-2/



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60307

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

她配戴隱形眼鏡每日長達10小時　罹乾眼症雙眼視力只剩0.6

濕潤度、外觀不復以往？ 醫揭女性私密處保養「6大地雷」：不只影響性生活

洗腎發生率近5年來首降！　仍有三成民眾對慢性腎病有迷思

4招打通便秘腸道！　5類瀉藥效果一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選