▲喝到肝硬化、坐輪椅、精神錯亂！　如何擺脫酒精成癮？

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在家人協助就醫下，工人先到內外科治療感染與退燒狀況，2星期後穩定下來，接著到精神科進一步接受酒癮治療，好在恢復迅速，40天後就可以騎車，不用再依賴人推輪椅。同時接受心理諮商，終於有望回歸職場。
把酒當水喝！ 恐傷害心腦、提高提癌風險世界衛生組織（WHO）將「酒精使用障礙症」列為影響全球十大疾病之一。2020年全球疾病負擔風險因子研究團隊指出，酒精使用導致全球207萬男性及37.4萬女性因此死亡。根據2019年世界心理健康調查成癮行為研究結果，曾有酒精使用障礙症的患者中，有43.9%合併有精神障礙症。男性患有酒精使用障礙症者的比率遠高於女性。[i]
根據2021年美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資料，酒精會傷害大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統。飲酒也會提高罹癌風險，根據國際癌症研究機構資料，酒精是第一類致癌物，與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌和口咽癌、喉癌、乳腺癌等7種癌症有關。
我國2021年青少年健康行為調查報告也指出，49.7%國中生及72.8%高中職生曾飲酒。顯示酒精使用年輕化，其危害不容小覷。
酒精成癮元凶１ 身體因素有些人體質比較容易上癮；或飲酒一段時間後，身體與大腦越來越依賴酒精，退酒的時候就會感到煩躁，忍不住又想喝一杯來調節情緒或讓身體感到舒適。
酒精成癮元凶２ 心理因素藉酒消愁：
不少人離婚、分手、憂鬱、壓力大、孤單時，總會藉酒消愁，久而久之就頻繁的使用酒精。
自我形象催眠：
喝哪種酒也會有自我形象催眠的影響，例如，誤以為喝藥酒可以展現勤奮的勞工形象；暢飲啤酒讓人感到年輕活力、歡樂派對的氛圍；品嘗紅酒則會傳達出富有品味、成功人士的形象。
麻醉創傷：
另外，童年成長過程中若有心理創傷未治癒，當想起這些令人不快的記憶時，各種不安、恐懼、痛苦情緒也隨之襲來，受創者常常尋求酒精來撫平情緒。蔡曉雯建議避免用酒精撫慰，察覺自我、從根本上處理心理創傷，才是治本之道。
酒精成癮元凶３ 社會因素應酬文化：
台灣長年職場陋習，讓人誤認為若不會喝酒，沒辦法社交工作，就沒有業績。
工地文化：
打開電視就可見藥酒廣告霸屏！藥酒成分添加了咖啡因、中藥萃取物等，很多人誤把其當成提神飲料，但主成分是酒精，喝多仍然傷身。
男子氣概迷思：
有些家庭會訓練男孩子的酒量，錯認為「男人就是要會喝酒」。但青少年腦部尚未發育完整，習慣使用酒精對腦部傷害甚鉅，不僅如此，接觸酒精也有較高風險接觸到毒品，家長不可不慎。
可近性高：
比起早年超市賣的酒，現今便利商店賣的酒量大增且包裝繽紛，造成酒精濫用，民眾一踏進便利商店就隨手可得，若店家不謹慎核對身分證，易導致青少年觸犯法律。
節慶舊習：
過年過節，不少人喜愛尬酒交流感情，盛情難卻。
找回清醒！ 藥物治療、心理諮商雙管齊下
▲成人每天酒精標準量，建議男性控制在300ml、女性150ml以內。（衛生福利部提供）
蔡曉雯提醒，大量飲酒對身體、腦部與心理，都會造成莫大的傷害，長期飲酒更是累積性的傷害。若已喝到喝到胃潰瘍、記憶力受損，建議盡早至精神／身心科就診。醫師可以診斷症狀並給予戒酒藥物，減少成癮者對酒精的渴望。即使出現酒精戒斷症狀，也能在醫療監測之下，持續給予治療，協助度過酒精戒斷症狀。且飲酒經常與人的情緒有關係，例如因憂鬱症或焦慮症造成酒精依賴，也可使用藥物治療情緒症狀。
心理諮商則可幫助成癮者了解，自己為什麼這麼想要酒精，與心理、社會、人際關係有何關聯？例如是否推辭勸酒會有人情壓力、童年創傷、婚姻或工作壓力過大等等。研究指出，當家庭內部關係的壓力越高的時候，孩子更容易使用酒精[ii]。有上述困擾的民眾，可透過個人諮商或伴侶諮商，從源頭解決關係或心理的困境。當然，要從每天豪飲到滴酒不沾，難以一步登天，但心理諮商可以協助制訂戒酒計畫，例如從一天6罐減到5罐、3罐等等，循序漸進邁向目標。
不喝好難受 出現酒精戒斷症怎麼辦？長期飲酒的病人，突然停酒或減量時，容易於6至12小時內出現「酒精戒斷症」：
輕度：常見的如煩躁、噁心、失眠、手抖、頭痛。
重度：出現幻覺、癲癇、譫妄等症狀，致死風險攀升。
蔡曉雯分享，若戒斷症狀只是心裡不安、輕微頭痛感，尚可忍受，只要給自己一個支持性的環境，告訴自己不要害怕，不用太擔心，身體自然有復原的力量，幾天之後漸漸會好轉，保持放鬆狀態，讓自己的身體有時間可以度過退酒的過程，快的話數天就可退掉。如果感到煩躁，可盡量保持安靜、少跟人接觸，同時攝取充足水分與健康飲食、維持正常作息與睡眠。
若戒斷症狀較為嚴重，已經焦躁到會跟人吵架影響到工作、日常家庭、人際關係，甚至失眠，不睡覺又很痛苦，影響隔天精神，無法工作。建議可至精神科請醫師評估是否使用藥物輔助度過戒斷症狀，「戒酒原則就是不要再用喝酒把它壓下去，有些人因為戒斷症狀感到煩躁不安，想喝酒鎮定自己，永遠戒不了！」
飲酒與吸毒危害嚴重，衛福部提供自願戒酒者酒癮治療補助，降低酒癮個案就醫經濟負擔，提升治療動機。蔡曉雯呼籲，有需要的民眾都可上網查詢，各地方縣市政府也有社區心理衛生中心可協助轉介相關資源，幫助民眾遠離酒精危害。
【補助這裡看】「酒癮治療費用補助方案」說明書
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60307
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