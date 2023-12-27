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每年最後一週易猝死！　醫示警5類患者、當心4關鍵因素

▲每年最後一週易猝死！　醫示警5類患者、當心4關鍵因素
▲每年最後一週易猝死！　醫示警5類患者、當心4關鍵因素

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】聖誕佳節後將迎接跨年，但寒流來襲，全台已經超過50人猝死，其中最年輕僅28歲。重症專科醫師黃軒在臉書發文提醒，國外許多研究指出，一年的最後一週最容易發生猝死，尤其以5大類患者：心血管疾病、癌症、呼吸道疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病為高風險族群。

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根據美國研究，一年有52週，自聖誕節始一直到跨年，那－週最易發生猝死！黃軒表示，早在2004年，美國專家David Phillips就已經已經發現，心因性的猝死，好發在「聖誕節」，「聖誕節隔天」和「新年」這3天，在美國各地，每年發生猝死會增加。

哪些慢性疾病　易在最後一周發生猝死？

黃軒指出，5大疾病患者容易猝死，大部分是心血管疾病，其他非心血管疾病（癌症，呼吸疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病）也會造成猝死，例如冬天容易感冒，導致肺炎，喘不過來，引發心臟負擔，心律不整易發生，導致猝死！

為何最後一週是最易發生猝死？

醫師分析如下：

1. 太冷了

在國外，那時間，剛好是寒流，下雪大季節！在又冷又乾的季節，個人身體沒有保暖，房間沒有持續保暖，冷空氣使身體內血栓形成風險增加，往頭塞住腦血管，就是中風、往心臟塞住，就是心肌梗塞！

2. 冷熱溫差變化，反覆發生

黃軒不斷提醒，當溫差愈大，死亡率愈高。而且從「溫差大於5°C 以上開始，愈來愈危險」。

3. 容易群聚感染

太冷了，大家都不出門！這段時間剛好也從各地回家過年，家人和家人聚在一起，不會再戴口罩。不能保持安全距離，冬季的呼吸道病毒，就透過大家的飛沫傳播。而患有慢性疾病的家人、免疫能力不足的老人，容易因為病毒感染，引起次發性肺炎，就引發了上述所說：冬天容易感冒，導致肺炎，喘不過來，引發心臟負擔，心律不整易發生，導致猝死的憾事。

4. 延誤就醫

太冷了，就會硬撐在家裏面。研究發現，太冷了、出門不方便，民眾硬撐在家裏面，會延誤疾病治療的黃金時間！待到心跳停止，叫不起床或忽然昏迷在地，才叫救護車，已經延誤就醫的時機了！

黃軒最後呼籲，最近真的寒流發威持續下去！大家真的都是「保暖要做的好，健康才有保障」！


參考資料：

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20805014/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15596560/

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.CIR.0000151424.02045.F7?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

https://www.ahajournals.org/....../01.CIR.0000151424......



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60370

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