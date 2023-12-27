▲每年最後一週易猝死！　醫示警5類患者、當心4關鍵因素

我是廣告 請繼續往下閱讀
哪些慢性疾病 易在最後一周發生猝死？黃軒指出，5大疾病患者容易猝死，大部分是心血管疾病，其他非心血管疾病（癌症，呼吸疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病）也會造成猝死，例如冬天容易感冒，導致肺炎，喘不過來，引發心臟負擔，心律不整易發生，導致猝死！
為何最後一週是最易發生猝死？醫師分析如下：
1. 太冷了
在國外，那時間，剛好是寒流，下雪大季節！在又冷又乾的季節，個人身體沒有保暖，房間沒有持續保暖，冷空氣使身體內血栓形成風險增加，往頭塞住腦血管，就是中風、往心臟塞住，就是心肌梗塞！
2. 冷熱溫差變化，反覆發生
黃軒不斷提醒，當溫差愈大，死亡率愈高。而且從「溫差大於5°C 以上開始，愈來愈危險」。
3. 容易群聚感染
太冷了，大家都不出門！這段時間剛好也從各地回家過年，家人和家人聚在一起，不會再戴口罩。不能保持安全距離，冬季的呼吸道病毒，就透過大家的飛沫傳播。而患有慢性疾病的家人、免疫能力不足的老人，容易因為病毒感染，引起次發性肺炎，就引發了上述所說：冬天容易感冒，導致肺炎，喘不過來，引發心臟負擔，心律不整易發生，導致猝死的憾事。
4. 延誤就醫
太冷了，就會硬撐在家裏面。研究發現，太冷了、出門不方便，民眾硬撐在家裏面，會延誤疾病治療的黃金時間！待到心跳停止，叫不起床或忽然昏迷在地，才叫救護車，已經延誤就醫的時機了！
黃軒最後呼籲，最近真的寒流發威持續下去！大家真的都是「保暖要做的好，健康才有保障」！
參考資料：
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20805014/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15596560/
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.CIR.0000151424.02045.F7?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ahajournals.org/....../01.CIR.0000151424......
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60370
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw