▲熬夜熬自由、夾縫中擠出Me time　職業媽媽睡眠障礙解方

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壓力大、3C重度使用、熬夜 多重因素造成睡眠障礙壓力真的會導致睡眠障礙嗎？江佳容營養師指出，難入睡、睡不好其實是多重因素產生的結果，其中當我們情緒緊繃、壓力大時，人體會自然分泌壓力賀爾蒙，如果長時間壓力過大，會使體內的內分泌失衡，進而干擾使人快樂的神經傳導物質，進一步影響到睡眠；且白天用電腦、晚上滑手機，3C產品的藍光也會干擾神經傳導物質的釋放；該休息時沒入睡，多巴胺、血清素、褪黑激素等幫助穩定神經的神經傳導物質都會受到干擾，種種原因使得睡眠時間變短，神經傳導物質減少，情緒一直處在高張狀態，陷入惡性循環。
想要改善睡眠，首先必須調整生理時鐘回歸正常且規律的時段，才能使內分泌與神經傳導物質趨於穩定，但成年人的世界充滿許多身不由己，除了調整生活作息、培養運動習慣外，可以藉由飲食及營養保健還改善。江佳容營養師表示，現代人常會選擇補充機能食品來輔助，目前所知色胺酸、鈣、鎂、維生素D或B群等皆有助於舒緩情緒，進而幫助睡眠，其中維生素B群較常聽到用來提振精神，她解釋主要是維生素B1、B2有幫助能量代謝，事實上B6、B12、葉酸是神經傳導中重要的輔助因子，可以幫助穩定情緒，也有助於改善睡眠。
▲營養師江佳容
腦部腸道息息相關 攝取益生菌調整腸道健康有助睡眠已有許多研究證實，腸道健康與腦神經息息相關，被稱為「腸腦軸」，江佳容營養師解釋，腦部有850億個神經元，而擁有第二大5億個神經元的就是腸道。用簡單的方式譬喻，人體排便不順暢，就容易鬱悶，腦部分泌神經傳導物質如血清素、多巴胺來穩定神經，副交感神經負責控制腸道蠕動，而腸道也負責分泌體內95%血清素及合成50%多巴胺，當過多的血清素存在腸道中，腸道蠕動也會受到影響，因此當腸道環境越健全，這些神經傳導物質分泌越平衡，透過血液循環代謝到腦部及全身運用，也會影響睡眠。
既然腸道健康與影響睡眠的神經傳導物質有關，是否攝取益生菌保健腸道，也能改善睡眠？江佳容營養師回應「沒錯！」工作、生活壓力大也會影響交感神經、副交感神經的平衡，當自律神經失調，也會影響腸道蠕動，造成排便困難，若排泄物滯留腸道，也會破壞好菌、干擾腸道健康，因此補充益生菌，養成腸道內的好菌環境也能調節睡眠障礙。
挑對菌、養好菌 腸道菌相穩定自然睡得好江佳容營養師提到，選擇益生菌的關鍵有三：
1. 選擇有專利的益生菌－益生菌種類非常多，對應的功能也不同，專利的益生菌會有專屬的菌株編號，如植物乳酸桿菌、副乾酪乳酸桿菌、瑞士乳酸桿菌等都是有幫助睡眠的菌種。
2. 慎選生產公司－益生菌廠牌常會號稱有多少個好菌，但不是單純量多就好，也要看是否有效，選擇有信譽、有品質的公司，就能降低選到以不知名菌種填充數量的商品。
3. 添加物越單純越好－挑選時除了調整口味之外，應避免額外添加氧化鎂、人工色素、人工香料、防腐劑等，且補充益生菌之後，還必須有好的環境生長，如添加益生菌的發酵代謝物「後生元」，能提供好菌營養，幫助腸道菌相平衡。
有睡眠障礙的民眾，通常會擔憂用藥成癮、交互作用等問題，而益生菌則是天然且安全的營養補充品，使用上禁忌也不多，且對腸道健康及免疫調節都有幫助，也有幫助調節神經傳導物質的分泌，江佳容營養師提到，只要腸道健康、神經傳導物質濃度足夠，就能比較容易睡得沉、睡得好，精神、膚況、體態、情緒也都會跟著改善。
養好菌的同時，也應養成飲食均衡、規律運動、養成規律的睡眠時間，避免破壞菌相。江佳容營養師提醒，睡前不要吃太飽也不要太餓，吃太飽因為消化增加可能會睡眠中斷、太餓則是會更加清醒，睡得更不好，若感到飢餓，建議補充一些溫熱的飲品，如牛奶，或是香蕉、奇異果、起司、優格等幫助好眠，職業媽媽絕對不要報復性飲食，選擇高油、高鹽的鹹酥雞、泡麵等，才能擁有良好的睡眠品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60251
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