▲年輕工程師下背痛　生物製劑助獲新生

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全身性自體免疫疾病 列台灣重大傷病第三名全身性風濕免疫疾病常源自病人的免疫系統紊亂，導致慢性發炎，也常造成器官系統功能受損。全身性自體免疫疾病，更列台灣重大傷病排名的第三名！
振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋醫師表示，風濕病因為肌肉骨骼系統的退化、發炎或代謝異常，造成疼痛、僵硬與運動限制。最常見的是一般所謂的退化性關節炎；其次是發炎性的風濕病(如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、全身性紅斑性狼瘡等)；以及代謝性問題所造成的風濕病。
風濕疾病藥物選擇多元 積極治療提高生活品質蔡弘正醫師說明，目前風濕疾病有許多治療選擇，傳統會先使用消炎止痛劑，再來是使用疾病修飾抗風濕病藥物(DMARDs)。在這些傳統的藥物治療下，病人通常可以獲得不錯的控制。若是仍無法有效控制病情，就會建議使用「生物製劑」或小分子藥物治療，以期鎖定標靶，進行更精準的治療。目前有口服、點滴及皮下注射等多元藥品治療，相較傳統藥物能更快緩解患者症狀，提高生活品質。
二位醫師共同提醒，冬季來臨氣溫驟降，風濕疾病患者應注意保暖、按時服藥，並建議施打疫苗提高保護力，才能擁有健康的生活。
醫師父子檔傳承 攜手造福廣大風濕疾病患者近年來過敏免疫風濕科門診，總是排著長長的人龍，蔡世滋醫師行醫四十多年，不遺餘力，耐心仔細的治療每一位病患，曾經病人票選為專治難病的第一名風濕免疫科醫師。他的兒子--蔡弘正醫師從小耳濡目染，受父親啟發，近年也加入風濕免疫醫療領域，期盼未來父子檔持續攜手，造福眾多風濕疾病患者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60373
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