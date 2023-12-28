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年輕工程師下背痛　生物製劑助獲新生

▲年輕工程師下背痛　生物製劑助獲新生
▲年輕工程師下背痛　生物製劑助獲新生

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】柏倫（化名）是名20多歲電腦工程師，今年年初逐漸出現下背到臀部疼痛，早上起床時背部尤其僵硬難受，就醫多次都未能有效緩解。疼痛讓他後半夜睡眠難以安穩，嚴重干擾平日工作及生活品質，輾轉至免疫風濕科檢查求診，確認是罹患「僵直性脊椎炎」。

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收治個案的台北榮民總醫院過敏免疫風濕科蔡弘正醫師表示，柏倫前三個月使用傳統消炎止痛劑治療，疼痛及僵硬的緩解改善有限，檢驗發炎指標持續居高不下。醫病共同討論後，加入生物製劑治療，病情快速獲得穩定控制，柏倫現在不僅一夜好眠，白天正常工作，也可以開心騎腳踏車及從事其他戶外運動！

全身性自體免疫疾病　列台灣重大傷病第三名

全身性風濕免疫疾病常源自病人的免疫系統紊亂，導致慢性發炎，也常造成器官系統功能受損。全身性自體免疫疾病，更列台灣重大傷病排名的第三名！

振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋醫師表示，風濕病因為肌肉骨骼系統的退化、發炎或代謝異常，造成疼痛、僵硬與運動限制。最常見的是一般所謂的退化性關節炎；其次是發炎性的風濕病(如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、全身性紅斑性狼瘡等)；以及代謝性問題所造成的風濕病。

風濕疾病藥物選擇多元　積極治療提高生活品質

蔡弘正醫師說明，目前風濕疾病有許多治療選擇，傳統會先使用消炎止痛劑，再來是使用疾病修飾抗風濕病藥物(DMARDs)。在這些傳統的藥物治療下，病人通常可以獲得不錯的控制。若是仍無法有效控制病情，就會建議使用「生物製劑」或小分子藥物治療，以期鎖定標靶，進行更精準的治療。目前有口服、點滴及皮下注射等多元藥品治療，相較傳統藥物能更快緩解患者症狀，提高生活品質。

二位醫師共同提醒，冬季來臨氣溫驟降，風濕疾病患者應注意保暖、按時服藥，並建議施打疫苗提高保護力，才能擁有健康的生活。

醫師父子檔傳承　攜手造福廣大風濕疾病患者

近年來過敏免疫風濕科門診，總是排著長長的人龍，蔡世滋醫師行醫四十多年，不遺餘力，耐心仔細的治療每一位病患，曾經病人票選為專治難病的第一名風濕免疫科醫師。他的兒子--蔡弘正醫師從小耳濡目染，受父親啟發，近年也加入風濕免疫醫療領域，期盼未來父子檔持續攜手，造福眾多風濕疾病患者。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60373

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