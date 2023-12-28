▲高雄登革熱單週確診數下降40.4％　台南目標清零

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高雄全市7區7里解除管制高雄市政府衛生局表示，上週（12／19－12／25）新增登革熱本土個案109例，感染源分別為鳳山區26例，三民區18例，前鎮區與苓雅區各15例，左營區8例，小港區7例，仁武區6例、大寮區5例，新興區4例、楠梓區2例，前金區、大樹區及鳥松區各1例[i]。
截至12／25止，高雄市累計3060例本土個案，較上上週（12／12－12／18）確診個案數下降40.4％，鳳山區鳳崗里、三民區灣中里、苓雅區正義里、小港區正苓里、左營區埤西里、新興區興昌里、梓官區大舍里等，已經逾4週未再有登革熱確診個案，故上週陸續解除管制。
▲高市衛生局請民眾持續落實每週「巡、倒、清、刷」，若出現疑似症狀務必盡速就診。（高雄市政府衛生局提供）
高市衛生局表示，整體疫情已呈下降趨勢，但仍有新增病例，請民眾把握疫情下降時機，持續落實每週「巡、倒、清、刷」，澈底清除家戶室內外可能積水孳生病媒蚊的容器，斷絕病媒蚊孳生繁殖機會，也請持續防蚊措施，包含淺色長袖衣褲、塗抹政府核准之防蚊液，並加裝紗窗、紗門防止蚊蟲入內或使用電蚊拍、捕蚊燈等物品輔助滅蚊。在登革熱防疫的最後一哩路，需要大家共同來努力，籲請市民朋友持續將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，儘早結束登革熱疫情。
高市衛生局提醒，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請務必儘速前往高雄市560家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/146）就醫並告知醫師旅遊史及活動史，並籲請醫師落實詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚），提高警覺留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，給予妥適醫療處置。曾感染登革熱、年長及高風險族群則須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。
台南單日最少僅1例 目標清零台南本土登革熱自6月12日爆發首例本土病例以來，截至26日累計21484例，近來因寒流報到，疫情終於降溫，單日最高8例、最少僅1例。台南市政府衛生局頒奬肯定防疫成果優異的志工及學校團體，並特別表揚國軍協力及民間企業團體捐贈物資。衛生局表示，為求控制疫情，半年來共動員國軍近2萬人次，各區里也成立410隊防疫志工隊，動員逾20萬人次投入防疫。
▲台南市長黃偉哲（左3）頒獎感謝各界投入登革熱防疫。（台南市政府提供）
黃偉哲出席頒獎典禮表示，代表185萬市民向投入防疫的各界人員深深一鞠躬，致上最高敬意及謝意，感謝大家熱誠付出，台南的登革熱疫情才能趨緩。國軍支援兵力已歸建，後續防疫將靠市府衛生局、環保局及社區志工，全力做好最後一哩路的清零目標。目前登革熱病例每天約10例以下，可望控制每周病例在50例以下，並逐漸遞減，希望讓登革熱病媒蚊不過冬，降低對明年春夏季的威脅。
衛生局表示，今年疫情面臨諸多嚴峻挑戰，是2015年以來疫情最嚴重的一次，境外移入案例是8年來最多，今年共有36例境外移入。國境開放，東南亞多國登革熱疫情今年都特別嚴峻，境外帶來病例也使得登革熱難以完全被徹底消滅，但面對防疫，仍會持續不懈防疫。
[i] https://nidss.cdc.gov.tw/nndss/disease?id=061
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60387
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