翻身好機會！威力彩頭獎今衝2.2億 若摃龜由「貳獎」全拿
第5屆公益彩券將於明（2024）年1月1日正式開賣，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，今（28）日也是這第4屆「威力彩」最後一次開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看2.2億元，若頭獎摃龜，2.2億元頭獎彩金也將全數分配給貳獎，由於中獎注數均分，也就是說，貳獎也有機會抱走上億獎金，但如果頭獎與貳獎皆未開出，獎金則會全數歸入公益彩券盈餘。至於哪個縣市最受財神眷顧？以第4屆電腦彩券來說，台中市奪下億元頭獎冠軍縣市，累計開出42注億元以上的頭獎，若剛好在台中市可以買張威力彩試試手氣。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司表示，第4屆公益彩券將於今年底屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周陸續停止發行，今晚開獎的「威力彩」即這屆最後一期，晚上8點後即停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。
同樣，明天開獎的「大樂透」也是這屆最後一期，於明晚8點起停止發行，8種獎項中伍獎至普獎為固定獎金獎項，頭獎至肆獎每注實際中獎金額係由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額，依遊戲規則的獎金分配比率及各獎項實際中獎注數進行分配；最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎之獎項未送出的獎金將全數歸入公益彩券盈餘。
至於誰最易中頭獎？根據台灣彩券統計，從2014年至今年12月19日止，10年內共開出4202注頭獎中，單注金額達億元以上的共有241注，其中含「金」量最高的前3名縣市分別為台中市、新北市、高雄市，3個縣市開出的頭獎金額累計近530億元，幾乎佔第4屆累計頭獎獎金的一半，而台中市更為億元頭獎冠軍縣市，累計開出42注億元以上的頭獎居冠。