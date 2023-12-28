▲骨本顧得好，年老跌倒不煩惱

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年長者共病多，若發生骨折事件易危及生命什麼是骨本？蔣永孝院長進一步說明，當年齡愈長、骨骼出現退化後，就會面臨跌倒風險，而跌倒就容易骨折，「只要讓骨本夠好、夠強，年長時即使不小心跌倒，也比較耐摔不易骨折，就不會產生後續問題。」
因為骨鬆而造成的骨鬆性骨折部位多為脊椎骨折、髖關節骨折。以脊椎骨折為例，「脊椎是支撐身體活動的關鍵，一旦骨折就會影響活動，連坐或站都很困難，也會產生極度的疼痛，而造成生活上的困難。」
由於骨鬆性的脊椎骨折與其他骨折狀況不同，是從骨小樑開始破壞，是漸進式的、不會立刻裂開，一開始病患只會覺得疼痛，但當骨小樑破壞持續進行，疼痛感就會日漸加劇，最終會臥床而導致行動受限。當臥床時間愈長、影響的範圍就會愈滾愈大，終至健康出現危機。
骨鬆可以治療，要儘早篩檢並及早治療蔣永孝院長感慨，臨床經常會遇到因骨鬆性骨折很長一段時間才接受治療的個案，甚至有病患因長期吃止痛藥而造成胃出血，「這類病患因年長、又有共病，嚴重時可能危及性命。」他形容，診間因脊椎骨折的病患，大多是坐輪椅或被推著病床進來，且面露極度痛苦的表情，相當辛苦。
由於現代人壽命愈來愈長，他建議平日就應該有意識地補充鈣及維生素D，「但這只是補充每天流失的骨質量而已。」對高危險族群而言，還可透過「減少骨質流失」及「促進骨質生成」等藥物治療讓骨質恢復正常，才能幫助預防因跌倒而導致的骨折事件。
蔣永孝院長提醒，骨鬆是健康議題，除了要在年輕時保存骨本、年長時也要多訓練肌肉力量，讓身體能夠平穩支撐而不容易跌倒；更呼籲停經後的婦女要尋求骨科、神經外科或家醫科定期檢查骨質密度，且同時要檢驗血液中的維生素D含量，以了解自己的骨骼狀況，才能在老年時仍能保有行動力與生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60406
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