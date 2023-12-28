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想生龍寶寶現在就要開始準備！　備孕遵守5飲食原則打造懷孕好體質

▲想生龍寶寶現在就要開始準備！　備孕遵守5飲食原則打造懷孕好體質
▲想生龍寶寶現在就要開始準備！　備孕遵守5飲食原則打造懷孕好體質

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】「龍」在傳統文化中代表著吉祥、富貴，2024龍年即將到來，許多人想趁這時候添一個小龍子、小龍女。孕前該做好哪些備孕準備才能事半功倍呢？婦幼營養師愛撥建議，飲食上可以遵守5大原則，補充重要營養素才能好「孕」連連。

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2024想添龍子龍女　先從「這些」穩定荷爾蒙

根據衛福部國健署統計，民國100年至民國111年期間，平均年度新生兒約有191,000多位，其中民國101年龍年，新生兒占比最高，有237,000多位。龍年又將再次來臨，民眾若想在2024年生個可愛的龍寶寶，現在就要開始準備了。

其中，荷爾蒙的穩定在備孕期間是相當重要的一環，因為荷爾蒙穩定與否，關係到女性經期、排卵及身心情緒起伏，若是備孕期間荷爾蒙失衡，也會影響受孕機率。

在荷爾蒙這部分，除了尋求專業醫師建議額外補充荷爾蒙外，愛撥營養師表示，身心的健康也有助於荷爾蒙平衡，伴侶可以一起去喜歡的地方走走、登山踏青、做手工藝、看電影等，這些都可以促進荷爾蒙穩定、增加快樂荷爾蒙。

備孕飲食遵守5原則　避免菸酒影響受孕

另外，飲食在備孕期間也是很重要的一部份，愛撥營養師建議，民眾在飲食上可以遵守以下5大原則：

  1. 減少零食、餅乾、漢堡肉等超加工食物的攝取。
  2. 攝取種類豐富多元的蔬食。
  3. 補充好的蛋白質，如：蛋、瘦肉、蛤蜊、板豆腐等。
  4. 適量增加原型澱粉像是十穀飯、南瓜、地瓜等。
  5. 補足各式水果，建議每日攝取約兩個拳頭份量。
這些食物能提供重要的備孕營養素，愛撥營養師也提醒，若是在家自行開伙，也可以搭配酪梨油、橄欖油、苦茶油等，使用好的油脂來做食材的輕烹調，能養出好卵子、好精子，打造好體質。

除了飲食外，也要保持良好的生活習慣、充足的睡眠、避免抽菸飲酒，以免前功盡棄影響了受孕機會。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60365

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