2024元旦優惠！星巴克咖啡免費200組 百貨福袋1折、手搖飲買1送1
2024新的一年即將到來，各大百貨、超商、手搖飲推出限定優惠，其中統一時代百貨1月1日元旦限定，下午2點至3點，於夢廣場敲響幸運鐘，可免費獲得星巴克每日精選咖啡+棉花糖巧克力餅乾（限200名），還有百組日系限定福袋，最高1折優惠。此外，1月3日限定，手搖飲品牌「三分春色」，雙北門市購買金萱、春分特等紅茶買1送1，還有另外三款指定品項第二杯半價。
記者鍾怡婷/綜合報導
迎接2024年到來，統一時代百貨店1月1日元旦當天下午2點至3點，於2F夢廣場舉辦「星願大聲說」活動，元旦當日現場敲響幸運鐘喊出2024年心願，即可獲得星巴克每日精選咖啡+棉花糖巧克力餅乾乙份，限量200名。
同天推出破百組限量日系福袋，最高享有1折優惠，像是價值8990元的TOKYO PLAZA羊毛罩衫以899元價格即可購入、UNTITLED價值15900元的鬆餅紋成套裙裝，特價4880元、JILL by JILLSTUART針織洋裝、上衣、絨毛手套5折起，還有JINS福袋搶購價3311元(內含自選墨鏡乙副+2980元光學眼鏡兌換券乙張)、精選服飾Avivi Girl福袋3折起、POU DOU DOU福袋4折起、rossa+、epanouir福袋5折起。
此外，以高雄起家的知名手搖飲品牌「三分春色」於雙北門市舉辦買1送1活動，1月3日當天於雙北門市購買嚴選金萱、春分特等紅茶，即可享有買1送1優惠，如果是選擇黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思和草莓拿鐵布蕾，則有第二杯半價。