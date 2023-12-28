特企／百濟神州口服標靶新藥獲「國際新創獎」肯定

「國際新創獎」為「國家新創獎」為表揚具國際領先技術且深耕在地的國際企業所設立的。BeiGene 秉持連結在地，面向全球的精神，2021年BeiGene將全球細胞治療研發中心設立於內湖，也是目前首家跨國藥廠將臨床前細胞治療研發實驗室設立在此，專注於同種異體細胞療法於腫瘤醫學領域，增加台灣癌藥創新研發技術與國際接軌的機會，深耕在地醫療福祉，培育科學研發與醫療人才。
此次能榮獲此項殊榮主要是基於評審團審查參考了BeiGene 自主研發的BTK抑制劑兩項全球 3期頭對頭臨床試驗，較第一代BTK抑制劑對治療慢性淋巴球白血病患者（CLL）在疾病無惡化存活期（PFS）和總緩解率（ORR)取得顯著優效性結果，其研究成果分別獲得在《新英格蘭醫學期刊》的發布及入選2022年美國血液病學會年會(ASH) 最新突破摘要之肯定。且該款藥品已在包括美國、歐洲、台灣等全球逾65個市場批准上市，其創新作法有望惠及更多患者。
BeiGene 是一家快速發展的全球生物科技公司，於2010年成立，業務遍佈五大洲40個國家和地區，專注於腫瘤醫學領域，擁有全球最大腫瘤研發團隊之一。秉持以科學為本的宗旨，BeiGene正在全球45個國家和地區開展逾125項試驗，其中包括大量多國多中心臨床試驗，從而積極推動潛在同類最優或首創的臨床候選藥物研發。
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