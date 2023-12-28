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特企／百濟神州口服標靶新藥獲「國際新創獎」肯定

▲百濟神州(BeiGene)27日以首款自主研發口服標靶藥物BTK抑制劑榮獲財團法人生技醫療科技政策研發中心頒發的「國際新創獎」。（圖／品牌提供）
▲百濟神州(BeiGene)27日以首款自主研發口服標靶藥物BTK抑制劑榮獲財團法人生技醫療科技政策研發中心頒發的「國際新創獎」。（圖／品牌提供）

本報訊

百濟神州(BeiGene)27日以首款自主研發口服標靶藥物BTK抑制劑榮獲財團法人生技醫療科技政策研發中心頒發的「國際新創獎」（生技製藥與精准醫療類）。這份榮譽不僅肯定BeiGene在腫瘤醫學方面的創新，也印證BeiGene積極實踐為全世界患者提供高品質藥物的「可近性」及「可負擔性」之企業使命。

「國際新創獎」為「國家新創獎」為表揚具國際領先技術且深耕在地的國際企業所設立的。BeiGene 秉持連結在地，面向全球的精神，2021年BeiGene將全球細胞治療研發中心設立於內湖，也是目前首家跨國藥廠將臨床前細胞治療研發實驗室設立在此，專注於同種異體細胞療法於腫瘤醫學領域，增加台灣癌藥創新研發技術與國際接軌的機會，深耕在地醫療福祉，培育科學研發與醫療人才。

此次能榮獲此項殊榮主要是基於評審團審查參考了BeiGene 自主研發的BTK抑制劑兩項全球 3期頭對頭臨床試驗，較第一代BTK抑制劑對治療慢性淋巴球白血病患者（CLL）在疾病無惡化存活期（PFS）和總緩解率（ORR)取得顯著優效性結果，其研究成果分別獲得在《新英格蘭醫學期刊》的發布及入選2022年美國血液病學會年會(ASH) 最新突破摘要之肯定。且該款藥品已在包括美國、歐洲、台灣等全球逾65個市場批准上市，其創新作法有望惠及更多患者。

BeiGene 是一家快速發展的全球生物科技公司，於2010年成立，業務遍佈五大洲40個國家和地區，專注於腫瘤醫學領域，擁有全球最大腫瘤研發團隊之一。秉持以科學為本的宗旨，BeiGene正在全球45個國家和地區開展逾125項試驗，其中包括大量多國多中心臨床試驗，從而積極推動潛在同類最優或首創的臨床候選藥物研發。

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BeiGene台灣區總經理陳益雅表示：「BeiGene自主研發新一代BTK抑制劑在台灣已成功取得五項適應症批准，此次獲頒「國際新創獎」無疑是對BeiGene研發能力給予肯定，我們將會持續實踐為在地及全球癌症患者帶來高品質創新藥物的使命。」

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