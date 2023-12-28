閃耀新北圈起1314　跨河煙火交通攻略搶先看

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中正路-濱海路-淡金路等路段，避免造成市區車流壅塞。
活動當日預估吸引5萬人次觀眾，因會場周邊停車空間有限，市區車流量大，歡迎多利用大眾運輸工具前往。淡水區沿岸，可搭乘捷運至淡水捷運站，轉乘紅26公車至輕軌淡水漁人碼頭站下車，或至捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站下車，步行約10分鐘即可到達活動會場。八里區沿岸，可搭乘捷運至蘆洲站轉乘公車704、682，或捷運關渡站轉乘公車紅13、紅22至八里。
因預期現場觀賞人潮眾多，當日活動散場時，漁人碼頭觀海廣場將進行離場觀眾動線分流管制，為維護安全，請遵循現場工作人員指示有序離場，並留意自身與隨行親友、小朋友之安全。搭乘公車離場，請依現場工作人員引導，於臨時站牌依序上車。另當日淡海輕軌及臺北捷運均加開班次，以利全線人潮疏運，歡迎大家多多利用。
最後，新北市政府特別提醒，淡水及八里沿岸都是觀賞點，包含：淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、八里左岸漫步廣場、左岸河濱公園、水筆仔公園、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、八里北堤沙灘等都有絕佳視野，但仍提醒觀賞煙火時，請勿路邊違規臨停，以免妨礙交通，亦請留意自身腳步，以共同維護大家的安全。
更多「閃耀新北圈起1314跨河煙火」相關訊息，可上活動專屬網站或新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。
一、 淡水端大眾運輸及交通管制
(一) 大眾運輸
1. 搭乘捷運至淡水捷運站轉乘紅26公車。
2. 搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站。
3. 搭乘紅26線公車至輕軌淡水漁人碼頭站下車。離場時，請請依循現場工作人員引導，於臨時站牌上車。
(二) 交通管制：於16時至23時啟動，重點路口設置義交協助疏導，管制項目如下：
1. 不開放車輛進入中正路51巷(含自行車) (公車、救護車及公務用車除外)。YouBike輕軌漁人碼頭站，於管制時間暫停開放借還車。
2. 啟動管制後，車輛引導至漁人碼頭第二出入口進出。
3. 港區停車場車位近滿載後，禁止車輛進入港區(有通行證者除外)。
4. 離場車輛請由觀海路漁人碼頭第二出入口出場，離場路線為：觀海路-淡海路-中正路-濱海路-淡金路。
二、 八里端大眾運輸及交通管制
(一) 大眾運輸：可搭乘捷運至蘆洲站轉乘公車704、682，或捷運關渡站轉乘公車紅13、紅22至八里。
(二) 交通管制：於18時30分至21時30分啟動，重點路口設置義交協助疏導。