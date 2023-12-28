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閃耀新北圈起1314　跨河煙火交通攻略搶先看

▲新北市政府舉辦「閃耀新北-圈起1314跨河煙火」，將在31日晚間淡水漁人碼頭熱鬧登場。（圖／品牌提供）
▲新北市政府舉辦「閃耀新北-圈起1314跨河煙火」，將在31日晚間淡水漁人碼頭熱鬧登場。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

新北市政府舉辦「閃耀新北-圈起1314跨河煙火」，將在31日晚間淡水漁人碼頭熱鬧登場。從當日下午3時開始，淡水漁人碼頭有美食胖卡餐車、親子互動演出、藝文市集，閃耀舞台則有多組獨家藝人，接力演出。劉和然副市長代理市長將帶領市府團隊與民眾，一起觀賞於晚間8時24分開始的煙火施放，112年的最後一天，歡迎大家一起來嗨翻淡水漁人碼頭。為了不讓塞車影響心情，歡迎利用大眾運輸工具前往。

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▲新北市府表示，為了不讓塞車影響心情，歡迎利用大眾運輸工具前往。（圖／品牌提供）
▲新北市府表示，為了不讓塞車影響心情，歡迎利用大眾運輸工具前往。（圖／品牌提供）
新北市政府表示，活動當日周邊將實施交管，淡水將於下午4時起至晚間11時，不開放車輛(含自行車)進入中正路2段51巷(公車、救護車及公務用車除外)。YouBike「輕軌漁人碼頭站」、「輕軌沙崙站」於管制時間暫停開放借還車。管制期間欲前往漁人碼頭停車場停車之車輛，請由觀海路第二出入口進入，該停車場車位近滿載時，未持通行證之車輛請勿進入港區。八里則於活動當日下午4時起至晚間11時實施交通管制。管制期間均有警義交於重要路口進行管制，敬請配合。漁人碼頭港區及觀海路(單向)、中正路2段(觀海路至濱海路段)、濱海路3段(中正路2段至淡金路段)、沙崙路一段(新市一路至濱海路段)，當日亦提供路邊停車，歡迎利用。活動結束後，離場車輛請由觀海路漁人碼頭第二出入口出場，離場路線請利用外圍觀海路-淡海路-
中正路-濱海路-淡金路等路段，避免造成市區車流壅塞。

活動當日預估吸引5萬人次觀眾，因會場周邊停車空間有限，市區車流量大，歡迎多利用大眾運輸工具前往。淡水區沿岸，可搭乘捷運至淡水捷運站，轉乘紅26公車至輕軌淡水漁人碼頭站下車，或至捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站下車，步行約10分鐘即可到達活動會場。八里區沿岸，可搭乘捷運至蘆洲站轉乘公車704、682，或捷運關渡站轉乘公車紅13、紅22至八里。
因預期現場觀賞人潮眾多，當日活動散場時，漁人碼頭觀海廣場將進行離場觀眾動線分流管制，為維護安全，請遵循現場工作人員指示有序離場，並留意自身與隨行親友、小朋友之安全。搭乘公車離場，請依現場工作人員引導，於臨時站牌依序上車。另當日淡海輕軌及臺北捷運均加開班次，以利全線人潮疏運，歡迎大家多多利用。

最後，新北市政府特別提醒，淡水及八里沿岸都是觀賞點，包含：淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、八里左岸漫步廣場、左岸河濱公園、水筆仔公園、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、八里北堤沙灘等都有絕佳視野，但仍提醒觀賞煙火時，請勿路邊違規臨停，以免妨礙交通，亦請留意自身腳步，以共同維護大家的安全。

更多「閃耀新北圈起1314跨河煙火」相關訊息，可上活動專屬網站新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。

 

▲因預期現場觀賞人潮眾多，當日活動散場時，漁人碼頭觀海廣場將進行離場觀眾動線分流管制。（圖／品牌提供）
▲因預期現場觀賞人潮眾多，當日活動散場時，漁人碼頭觀海廣場將進行離場觀眾動線分流管制。（圖／品牌提供）
 一、 淡水端大眾運輸及交通管制

(一) 大眾運輸
1. 搭乘捷運至淡水捷運站轉乘紅26公車。
2. 搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站。
3. 搭乘紅26線公車至輕軌淡水漁人碼頭站下車。離場時，請請依循現場工作人員引導，於臨時站牌上車。

(二) 交通管制：於16時至23時啟動，重點路口設置義交協助疏導，管制項目如下：
1. 不開放車輛進入中正路51巷(含自行車) (公車、救護車及公務用車除外)。YouBike輕軌漁人碼頭站，於管制時間暫停開放借還車。
2. 啟動管制後，車輛引導至漁人碼頭第二出入口進出。
3. 港區停車場車位近滿載後，禁止車輛進入港區(有通行證者除外)。
4. 離場車輛請由觀海路漁人碼頭第二出入口出場，離場路線為：觀海路-淡海路-中正路-濱海路-淡金路。

二、 八里端大眾運輸及交通管制
(一) 大眾運輸：可搭乘捷運至蘆洲站轉乘公車704、682，或捷運關渡站轉乘公車紅13、紅22至八里。
(二) 交通管制：於18時30分至21時30分啟動，重點路口設置義交協助疏導。

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