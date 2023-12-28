陳好夫、高羅珠傳承石碇相褒歌　獲頒文化資產證書「藝師」榮銜

陳好夫藝師對於獲得「藝師」榮銜表示「相褒歌」是年幼時祖父傳授的，也希望能夠將這項技藝傳承下去以承祖父意志。自退休後陳好夫便定期在石碇當地老人會、學校等地教授相褒歌，近期更邀集石碇地區地方文史工作者、華梵大學教師專注於青年的傳承與交流。高羅珠藝師長年生活在石碇，早期從事採茶、種茶等工作，使其見聞習染學唱相褒歌。
石碇相褒歌起源於早期採茶行業，起初為茶農們消遣枯燥工作或相互表達情意的歌唱，歌詞結構為七字一句，四句一葩，常逐句押韻，並無一定歌詞本(歌仔冊)，迄今保存完整的歌詞本更是寥寥無幾，隨著北部地區茶業逐漸蕭條，傳唱相褒歌的歌手嚴重斷層，大幅增加傳承難度，相褒歌也面臨失傳的風險，藝師們的「腹內」十分珍貴，保存維護亦是刻不容緩。
文化局局長張䕒育表示，新北市政府自97年起迄今認定無形文化資產保存者共56組，民俗類13組，傳統表演藝術18組，傳統工藝24組，口述傳統1組，在登錄後透過計畫補助、傳習課程等保存維護無形文化資產，並以影像紀錄與出版專書一一收錄藝師們的回憶及技藝，表揚設籍於新北市的無形文化資產保存者，希冀藉此即時保存及勉勵保存者對於無形文化資產的貢獻，同時讓民眾也能更加重視文化資產的可貴與保存意義。
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