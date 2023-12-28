陶博館「化土為水」 用陶藝說故事　喚起人們珍惜水土資源

陶博館館長張啟文表示，陶博館將陶瓷文化保存的觀念，連結在地環境，規劃環境教育相關課程與活動。繼108年參加新北市環境教育獎獲機關組特優後，又於109年榮獲行政院環境保護署環境教育場所認證，今年不但獲新北市政府環境保護局頒發「112年度新北市環境教育獎」機關組「特優獎」、也獲行政院環境部頒發112年度環境教育機構、人員及設施場所績優獎「優良單位」的肯定。本次典藏特展推出「關懷水文」主題，展出藝術家們把土壤變化成為各種水文環境樣貌，以寫實仿生、細膩工藝抒發個人環保理念或生命情懷，值得觀眾細細品味。
陶藝家常用不同形式的創作表達對社會文化的關懷、或是對自身生命歷程與人生哲理的看法。這次展覽以「化土為水」為展覽主題，陶藝家們運用獨到的覺察能力，從人與水的互動汲取靈感，透過高超的製作技巧，將土壤轉化成為各種「水」的聯想相關作品，藉以抒發個人生命情懷與環保理念，展現當代陶藝能量。
獲2004臺灣國際陶藝雙年展「入選」的義大利藝術家艾西多羅·達寇爾《威尼斯幻影》，創作展現威尼斯城市形象，描述人類文明與海洋、港灣共榮發展的歷史，摺紙般的效果，吸引觀眾駐足欣賞。臺灣藝術家劉庭易將長年對自然環境的觀察、體驗，反映在《消逝的海洋記憶》創作上，利用單一個體的造形，組件式的結構，詮釋海洋的意象特性， 於2013新北市陶藝獎獲「銅獎」。韓國藝術家鄭湖靜《凍結的水》，則是探索水流動的影像，或受到環境影響下形體變化，表達自己生命的經驗與記憶，作品獲2016臺灣國際陶藝雙年展「入選」。
除了欣賞「化土為水—陶瓷與水文環境特展」主題展覽，陶博館「陶博愛地球：環教系列課程」推出6組寓教於樂的套裝教育活動，提供豐富主題導覽與手作體驗，讓大小朋友透過團體遊程，輕鬆探索鶯歌舊有人文歷史，深耕環境永續觀念。更多資訊可上陶博館官方網站及粉絲專頁查詢。
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