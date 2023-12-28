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東洋核心領域穩健成長　侯靜蘭揭核心亮點

▲台灣東洋總經理侯靜蘭認為，次世代基因定序（NGS）若在2024年納入健保，也將有助於旗下膽道癌靶點藥物業績成長。（圖／台灣東洋提供）
▲台灣東洋總經理侯靜蘭認為，次世代基因定序（NGS）若在2024年納入健保，也將有助於旗下膽道癌靶點藥物業績成長。（圖／台灣東洋提供）

記者林志怡／台北報導

台灣東洋（4105）27日舉行線上法說會，總經理侯靜蘭於會中表示，東洋維持一貫的國際化策略，除原有產品穩健成長外，膽道癌靶點藥物Pemazyre在獲得健保給付後，銷售情況也非常的好，且次世代基因定序（NGS）若在2024年納入健保，也將有助於此類藥物業績成長，東洋也將就癌症跟重症部門穩健發展。

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針對東洋今（2023）年的營運情況，侯靜蘭表示，東洋抗黴藥Lipo-AB在美國的銷售相當熱絡，而歐洲、澳洲與其他地區的布局也同時在今年陸續展開，有望在未來3到5年提供東洋業績或利潤挹注。

侯靜蘭表示，東洋癌症事業部的膽道癌靶點藥物Pemazyre，在今年5月1號健保給付後，銷售情況也非常好，而若明（2024）年衛福部健保署確定將NGS納入健保給付，有望帶動Pemazyre相關業績的進一步成長。

此外，侯靜蘭指出，東洋的特色麻醉藥物BYFAVO在今年上市後，也拿到了第2個全身麻醉適應症，對於明年的布局非常重要，該藥物本來僅能用於健檢市場，但得到新適應症後，未來也會是重要的佈局場域，後續也希望引入、授權更多的麻醉品，充實整個麻醉產品線。

在流感疫苗方面，侯靜蘭說，東洋具有細胞流感跟佐劑流感疫苗等2種產品，而今年主要的業績來自於自費市場，其中細胞流感到今年已經是第3年銷售，具有一定的知名度，但佐劑流感疫苗今年才剛進入台灣、仍在佈局階段，在明年將是非常重要的策略領域。

就整體營運狀況而言，侯靜蘭解釋，癌症領域相關收益佔東洋近5成的營收，也是最重要的核心策略發展領域，且未來3到5年間，東洋會針對乳癌、肺癌等癌別，以及抗生素藥物等持續佈局，並推出產品上市。

另一方面，侯靜蘭說，近年來台灣鼓勵國內自製新藥，東洋也將加快研發與佈局速度，就自製學名藥方面持續加強，東洋在2024年會持續在現在核心領域穩健成長，明年下半年也會有新的產品推出，並表現在2025的業績上，明年應會持續今年的成長動能，讓明年業績跟利潤持續升高。

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