東洋核心領域穩健成長　侯靜蘭揭核心亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯靜蘭表示，東洋癌症事業部的膽道癌靶點藥物Pemazyre，在今年5月1號健保給付後，銷售情況也非常好，而若明（2024）年衛福部健保署確定將NGS納入健保給付，有望帶動Pemazyre相關業績的進一步成長。
此外，侯靜蘭指出，東洋的特色麻醉藥物BYFAVO在今年上市後，也拿到了第2個全身麻醉適應症，對於明年的布局非常重要，該藥物本來僅能用於健檢市場，但得到新適應症後，未來也會是重要的佈局場域，後續也希望引入、授權更多的麻醉品，充實整個麻醉產品線。
在流感疫苗方面，侯靜蘭說，東洋具有細胞流感跟佐劑流感疫苗等2種產品，而今年主要的業績來自於自費市場，其中細胞流感到今年已經是第3年銷售，具有一定的知名度，但佐劑流感疫苗今年才剛進入台灣、仍在佈局階段，在明年將是非常重要的策略領域。
就整體營運狀況而言，侯靜蘭解釋，癌症領域相關收益佔東洋近5成的營收，也是最重要的核心策略發展領域，且未來3到5年間，東洋會針對乳癌、肺癌等癌別，以及抗生素藥物等持續佈局，並推出產品上市。
另一方面，侯靜蘭說，近年來台灣鼓勵國內自製新藥，東洋也將加快研發與佈局速度，就自製學名藥方面持續加強，東洋在2024年會持續在現在核心領域穩健成長，明年下半年也會有新的產品推出，並表現在2025的業績上，明年應會持續今年的成長動能，讓明年業績跟利潤持續升高。