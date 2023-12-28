李善均遺照曝光「微笑依然燦爛」　確定29日出殯、長眠地選好了

安達祐實9年婚玩完！她不倫已婚廚師毀形象　赤西仁也離婚

▲安達祐實於今天傳出離婚，其實日、韓星夫妻在今年離婚的數量還真不少，其中廣末涼子不倫已婚廚師一事最令人印象深刻。（圖／安達祐實IG）
▲安達祐實於今天傳出離婚，其實日、韓星夫妻在今年離婚的數量還真不少，其中廣末涼子不倫已婚廚師一事最令人印象深刻。（圖／安達祐實IG）

記者吳雨婕／綜合報導

日本女星安達祐實於今（27）日稍早傳出離婚，與攝影師老公的9年婚姻玩完，而今年離婚的日韓星夫妻還真不少，除了才剛在聖誕節當天宣布離婚的日本男星赤西仁，還有聲優王子宮野真守、女星廣末涼子，以及FTIsland的崔敏煥等。其中廣末涼子出軌已婚廚師，讓第二段婚姻只能以離婚收場，最讓人印象深刻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
赤西仁為黑木梅紗退團　11年婚告終

前日本男團KAT-TUN成員赤西仁，無預警在聖誕節宣布與結婚11年的混血女星黑木梅紗離婚的驚嚇，赤西仁在2012年時，不顧偶像身分與黑木梅紗結婚，婚後育有一女一子，感情看起來非常穩定，沒想到卻突然丟下離婚震撼彈，在社群媒體上發布聲明，透露兩人決定走上各自的道路，之後會繼續照顧家人。

▲赤西仁今日凌晨宣布離婚。（圖／赤西仁IG）
▲赤西仁宣布離婚。（圖／赤西仁IG）
宮野真守低調離婚　青梅竹馬不堪分離

日本聲優宮野真守的代表角色有《死亡筆記本》的夜神月、《Free!》系列的松岡凜等，加上本身外型帥氣，因此受封「聲優王子」，日前被爆出與結婚15年的青梅竹馬離婚，震驚各界。針對此事，宮野真守的經紀公司回應：「關於離婚是事實沒錯，並沒有特別具體的原因，這是兩人對話後的結果，也是為了雙方的未來而下的決定。之後會再另外跟粉絲傳達此事。」

▲宮野真守與結婚15年的青梅竹馬離婚。（圖／翻攝宮野真守IG）
▲宮野真守與結婚15年的青梅竹馬離婚。（圖／翻攝宮野真守IG）
崔敏煥戀上金律喜　婚姻僅維持5年

FTIsland的崔敏煥在2018年與前女團成員金律喜結婚，婚後育有一子與一對雙胞胎女兒，沒想到這段婚姻僅維持5年就結束，兩人在這個月初發出離婚貼文，女方表示：「作為夫妻，這是我們旅程的終點，但作為孩子的父母，這並不是終點，所以我們都在盡力照顧孩子，與孩子溝通。」崔敏煥則提到：「我們做出了一個謹慎而艱難的決定。」

▲FTISLAND崔敏煥（左）、金律喜6年婚斷，女方證實：「我們還是孩子爸媽。」（圖／翻攝IG）
▲FTISLAND崔敏煥（左）、金律喜5年婚斷。（圖／翻攝崔敏煥IG）
廣末涼子出軌毀形象　二度離婚收場

最讓人震驚的離婚消息是廣末涼子，她在今年6月被爆出不倫醜聞，出軌已婚的米其林廚師鳥羽周作，私人情書還被曝光，最後只能跟第二任丈夫井筒順Candle JUNE離婚，鳥羽周作也痛失米其林一星餐廳「sio」的董事職位。此外，今年離婚的還有熊田曜子、篠田麻里子等。



▲廣末涼子到了離婚審判時，才得知Candle June也有外遇，她正在調查丈夫外遇的相關資訊，但要取得過去戀情的證據相當困難。（圖／官方flamme_official_film IG）
▲廣末涼子出軌已婚廚師，第二段婚姻也跟著玩完。（圖／官方flamme_official_film IG）



更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

安達祐實12歲「同情就給我錢」爆紅！凍齡臉蛋被封童顏女神

安達祐實「2段婚姻」都失敗！為愛人夫扛小三罵名　結婚9年仍婚變

張兆志6年婚姻玩完！4大VJ感情狀況曝光　她結婚20年險離婚

安達祐實宣布離婚！去年傳婚變分居　與攝影師老公9年婚姻告終

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選