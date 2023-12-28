安達祐實9年婚玩完！她不倫已婚廚師毀形象　赤西仁也離婚

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前日本男團KAT-TUN成員赤西仁，無預警在聖誕節宣布與結婚11年的混血女星黑木梅紗離婚的驚嚇，赤西仁在2012年時，不顧偶像身分與黑木梅紗結婚，婚後育有一女一子，感情看起來非常穩定，沒想到卻突然丟下離婚震撼彈，在社群媒體上發布聲明，透露兩人決定走上各自的道路，之後會繼續照顧家人。
宮野真守低調離婚 青梅竹馬不堪分離
日本聲優宮野真守的代表角色有《死亡筆記本》的夜神月、《Free!》系列的松岡凜等，加上本身外型帥氣，因此受封「聲優王子」，日前被爆出與結婚15年的青梅竹馬離婚，震驚各界。針對此事，宮野真守的經紀公司回應：「關於離婚是事實沒錯，並沒有特別具體的原因，這是兩人對話後的結果，也是為了雙方的未來而下的決定。之後會再另外跟粉絲傳達此事。」
崔敏煥戀上金律喜 婚姻僅維持5年
FTIsland的崔敏煥在2018年與前女團成員金律喜結婚，婚後育有一子與一對雙胞胎女兒，沒想到這段婚姻僅維持5年就結束，兩人在這個月初發出離婚貼文，女方表示：「作為夫妻，這是我們旅程的終點，但作為孩子的父母，這並不是終點，所以我們都在盡力照顧孩子，與孩子溝通。」崔敏煥則提到：「我們做出了一個謹慎而艱難的決定。」
廣末涼子出軌毀形象 二度離婚收場
最讓人震驚的離婚消息是廣末涼子，她在今年6月被爆出不倫醜聞，出軌已婚的米其林廚師鳥羽周作，私人情書還被曝光，最後只能跟第二任丈夫井筒順Candle JUNE離婚，鳥羽周作也痛失米其林一星餐廳「sio」的董事職位。此外，今年離婚的還有熊田曜子、篠田麻里子等。
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