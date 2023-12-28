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特企／粉紅豬小妹野餐趣互動展VIP見面會　見證愛與關懷的力量

▲「粉紅豬小妹野餐趣互動展」於 2023 年 12 月 23 日開展，將持續舉辦至 2024年 4 月 7 日，期待能為參加來賓帶來難忘的歡樂體驗。（圖／品牌提供）
▲「粉紅豬小妹野餐趣互動展」於 2023 年 12 月 23 日開展，將持續舉辦至 2024年 4 月 7 日，期待能為參加來賓帶來難忘的歡樂體驗。（圖／品牌提供）

本報訊

「粉紅豬小妹野餐趣互動展」於27日舉辦一場 VIP 見面會，這場台灣原創的親子互動展覽，結合備受歡迎的英國卡通「粉紅豬小妹」及她的家族們一同出遊野餐的概念為主題，期待帶給大朋友和小朋友一場別開生面的野餐體驗。

活動主辦方中瀚國際在這次的見面會上舉行致贈儀式，捐贈了 200 位參觀名額給台灣喜憨兒社會福利基金會，並特別邀請社福機構的老師和學生們參展同樂。在見面會上，主辦方代表、授權方代表以及喜憨兒基金會的代表們與「粉紅豬小妹」裡的佩佩一同合照。見證愛與關懷的力量，也象徵不同團體之間共同努力的合作與支持。

中瀚國際的活動主辦方表示，他們希望透過這樣的活動，讓更多的人能夠感受到愛與溫暖。「粉紅豬小妹野餐趣互動展」不僅僅是一場觀覽，更是一次家庭共享時光的機會，讓孩子們與家人一同探索、學習、並且創造美好的回憶。台灣喜憨兒社會福利基金會則感謝中瀚國際的慷慨支持，喜憨兒基金會將持續努力以愛與關懷化解障礙，希望每個人都應該有權利享受生活的美好和樂趣。

「粉紅豬小妹野餐趣互動展」於 2023 年 12 月 23 日開展，將持續舉辦至 2024年 4 月 7 日，期待能為參加來賓帶來難忘的歡樂體驗。展覽現場提供豐富多彩的活動內容，包括拍照區、歡樂野餐區，豬爺爺的農場、大滑草坡、蹦蹦雲、互動手繪投影、樹屋探險、微笑小火車、旋轉咖啡杯等有趣的體驗設施，讓孩子們和粉紅豬小妹家族一起玩樂，完全投入粉紅豬小妹的歡樂世界。

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這次「粉紅豬小妹野餐趣互動展」VIP 見面會將溫暖與愛分享給更多需要關懷的人群。中瀚國際希望展覽不僅僅是絢麗的視覺享受，更是一場充滿愛與關懷的社會盛事。期待未來，這樣的溫暖互動將持續散播，為更多人帶來快樂和溫馨。

欲知更多詳情，請至粉紅豬小妹野餐趣互動展官網、展覽售票連結

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