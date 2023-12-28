高雄積極推動IC設計　建構完整半導體產業鏈

高雄的土地與水電充足、陸海空交通發展完善，過去的傳統製造產業基礎，有利於半導體產業鏈發展。除了有全球第一封測廠日月光，近年來半導體相關供應鏈大廠，先後加碼投資高雄，包括英特格、默克、新應材、穩懋、穎崴、群聯、義隆電子等，而台積電也看好高雄鏈結先進製程設備、材料、封測等在地產業與區位優勢，強化未來在高雄的佈局。
從高雄傳統製造產業園區，到近期新興科學園區，形成的半導體S廊帶，以及未來投入的亞灣2.0及晶創計畫等，可窺見高雄的半導體產業供應鏈，從IC設計、製造、封裝測試至應用端將逐漸完整，而半導體產業鏈的最上游IC設計，將是補齊此一供應鏈的最重要拚圖。
高雄在IC設計的佈局，要從2009年經濟部工業局，也就是目前的現產業發展署，與中山大學產發中心合作設立「南部IC設計研發培育中心」開始契機，千里之行，始於足下，至今，中山大學產發中心已輔導超過34家相關企業進駐高雄，如茂達電子、創惟科技、義隆電子、原相科技、威摩科技、仁寶電腦、美維科技等。
此後，中山大學產發中心並陸續協助經濟部，在高雄設立「南部物聯網智造整合服務基地」，號召相關廠商投入以完善產業鏈完整度，吸引逾20家大廠設立研發據點，包括群聯電子、鈺創科技、矽力杰科技、緯謙科技等高技術含量的企業，為高雄半導體產業發展立下里程碑。
高雄市長陳其邁近期在出席義隆電子擴大投資記者會時提及，5G AIoT與半導體是高雄產業升級轉型的兩大主軸，透過經濟部及中山大學產發中心，在高雄奠定IC設計基礎，讓大廠能夠加碼投資高雄，是高雄半導體產業的一塊重要拚圖。
因應AI科技浪潮，半導體需求旺盛，高雄擁有製造及封測的優勢，對IC設計產業發展有利基，未來，在高市府及行政院相繼推動亞灣計畫，為高雄IC設計發展所需投入資源與發揮綜效，迎接產業轉型機會。
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中山產發中心在經濟部的支持下推動南部IC設計，10多年來不僅讓在地人才有機會留在高雄發展，更帶動高雄產業升級轉型，期待未來南部半導體S廊帶發展以及亞灣5G AIOT園區的應用投入，吸引半導體產業供應鏈廠商進駐高雄，厚實南部半導體產業發展。