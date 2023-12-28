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高雄積極推動IC設計　建構完整半導體產業鏈

▲義隆電子看好高雄半導體發展，成立「人工智慧研發中心」擴大投資，高雄市長陳其邁(中)出席揭幕。 (圖／品牌提供)
▲義隆電子看好高雄半導體發展，成立「人工智慧研發中心」擴大投資，高雄市長陳其邁(中)出席揭幕。 (圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

台灣半導體是全球科技供應鏈的領頭羊，但我國半導體產業大多集中在北部，為了能在全球市場維持領先並強化競爭力，高雄市政府配合總統蔡英文「大南方、大發展」政策，提出半導體S廊帶與亞灣5G AIOT園區，加上高雄原本的設備、材料、封裝廠商群聚的優勢，以及台積電、IC設計相關廠商陸續進駐，將加速建構高雄半導體產業鏈。

高雄的土地與水電充足、陸海空交通發展完善，過去的傳統製造產業基礎，有利於半導體產業鏈發展。除了有全球第一封測廠日月光，近年來半導體相關供應鏈大廠，先後加碼投資高雄，包括英特格、默克、新應材、穩懋、穎崴、群聯、義隆電子等，而台積電也看好高雄鏈結先進製程設備、材料、封測等在地產業與區位優勢，強化未來在高雄的佈局。

從高雄傳統製造產業園區，到近期新興科學園區，形成的半導體S廊帶，以及未來投入的亞灣2.0及晶創計畫等，可窺見高雄的半導體產業供應鏈，從IC設計、製造、封裝測試至應用端將逐漸完整，而半導體產業鏈的最上游IC設計，將是補齊此一供應鏈的最重要拚圖。

高雄在IC設計的佈局，要從2009年經濟部工業局，也就是目前的現產業發展署，與中山大學產發中心合作設立「南部IC設計研發培育中心」開始契機，千里之行，始於足下，至今，中山大學產發中心已輔導超過34家相關企業進駐高雄，如茂達電子、創惟科技、義隆電子、原相科技、威摩科技、仁寶電腦、美維科技等。

此後，中山大學產發中心並陸續協助經濟部，在高雄設立「南部物聯網智造整合服務基地」，號召相關廠商投入以完善產業鏈完整度，吸引逾20家大廠設立研發據點，包括群聯電子、鈺創科技、矽力杰科技、緯謙科技等高技術含量的企業，為高雄半導體產業發展立下里程碑。

高雄市長陳其邁近期在出席義隆電子擴大投資記者會時提及，5G AIoT與半導體是高雄產業升級轉型的兩大主軸，透過經濟部及中山大學產發中心，在高雄奠定IC設計基礎，讓大廠能夠加碼投資高雄，是高雄半導體產業的一塊重要拚圖。

因應AI科技浪潮，半導體需求旺盛，高雄擁有製造及封測的優勢，對IC設計產業發展有利基，未來，在高市府及行政院相繼推動亞灣計畫，為高雄IC設計發展所需投入資源與發揮綜效，迎接產業轉型機會。

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長期深耕於南部並致力於整合產業資源的中山大學產發中心林根煌主任表示，半導體產業最上游的IC設計，屬高附加價值的科技密集型產業，IC設計公司仰賴人才，而人才的質量是產業轉型升級的重要關鍵。

中山產發中心在經濟部的支持下推動南部IC設計，10多年來不僅讓在地人才有機會留在高雄發展，更帶動高雄產業升級轉型，期待未來南部半導體S廊帶發展以及亞灣5G AIOT園區的應用投入，吸引半導體產業供應鏈廠商進駐高雄，厚實南部半導體產業發展。

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