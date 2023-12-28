一個人跨年不孤單！過來人激推「1行程」爽爆：比去現場還豐富
2023年進入倒數時光，即將迎來2024年，不少人都約好朋友聚會，打算一起跨年。但就有一名網友抱怨，她因為和男友分手，只剩下自己一個人在家跨年，為此感到非常悲傷，貼文曝光後，不少人建議她可以在線上觀賞直播，和各地網友一起跨年，減少孤單的感覺，「很建議看世界各地的跨年直播，比去現場豐富」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Dcard發文問「跨年一個人會很可憐嗎？」表示自己沒有朋友，也沒被邀約過跨年活動，甚至還和男友分手了，於是跨年就決定一個人待在家。原PO感嘆，從社群平台上看到，身邊認識的人都結伴出去跨年了，「大家看起來都很快樂」，但只有自己是一個人。
原PO透露，因為家裡沒電視，也從不看跨年節目，她打算無所事事地滑手機，直到12點過去，「按照以前的經驗也沒幾個人會傳新年快樂給我」。
貼文曝光後，不少人也分享類似遭遇安慰原PO，「我重考補習補到11.多，回家已經跨完年了，希望妳覺得妳其實沒那麼慘」、「我也是一個人，已經不怎麼期待跨年了，在家睡覺吧我明天還要上班」。
此外，也有過來人提供原PO跨年行程，不如在線上和各地網友看跨年晚會，一起度過12點，「我自己一個人過，用YT開5、6個跨年分頁，人家跨一場，我跨5、6場，賺爛」、「擠進人群裡也可以享受跨年，不過我很建議看世界各地的跨年直播，比去現場豐富」。
還有人給出建議，原PO可以一個人去酒吧，也許會有豔遇的發生；也可以獨自去KTV訂小包廂歡唱；或是趁這時候，將家裡進行大掃除、從頭到腳認真保養一番，甚至是回顧過去一年沒做完的事以及擬定新一年的目標，把握年末最後一天好好愛自己。