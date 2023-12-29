▲78歲老婦力抗大腸癌卻因背痛受挫　一檢查竟是骨鬆作祟

我是廣告 請繼續往下閱讀
骨密度最高峰約在30歲之後開始下滑 高齡者體態有異小心骨鬆纏身行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院外科部部長吳長晉表示，人類骨密度最高峰約在30歲，隨著年紀增長，骨質就開始慢慢流失，因此年紀是骨質疏鬆關鍵因子，女性在停經後，或女性高於65歲、男性高於70歲，都是骨鬆高風險族群，另外身體若有特定疾病，需要長期使用特定藥物，也會影響鈣質吸收，導致骨質流失加快。
骨鬆就像無聲殺手悄悄接近病患，沒有發生骨折前，幾乎沒有明顯症狀，但在體態改變上能夠發現端倪，如果身高比以前矮3到4公分，或靠牆站立後腦勺無法貼到牆壁，就是骨鬆常見矮與駝徵兆，如果再加上經常感到下背部疼痛，很可能已有壓迫性骨折，須立刻前往檢查治療。
DXA骨密度檢測T值小於-2.5確診骨鬆 兩種類藥物協助提升骨質目前檢查骨質健康，會利用DXA骨密度檢測，以20至30歲女性骨質量做為基準，如果檢測T值在-1.0至-2.5，就已骨質缺乏，假使T值小於-2.5，就確診罹患骨鬆，78歲個案治療前T值只有-5.2，屬於嚴重性骨質疏鬆，須馬上接受治療，目前有兩大類藥物，能幫助骨鬆病患提升骨密度。
人體憑藉兩種機制，維持骨頭新成代謝，蝕骨細胞破壞老舊不佳骨頭，造骨細胞製造出健康新骨質，原則上蝕骨與造骨速度應維持平衡，但骨鬆患者蝕骨作用太快，造骨速度跟不上，導致骨密度減少，因此治療上有「減少骨質流失」及「促進骨質生成」兩大類藥物，協助病患提升骨質。
骨鬆治療先促進骨質生成澳洲已實施 降低骨折手術複雜度加快復原減少骨質流失藥物能減緩蝕骨細胞作用，就像水庫減少出水量，等待造骨細胞慢慢長出骨質，目前健保以減少骨質流失藥物，作為第一線用藥，促進骨質生成藥物則是加快造骨細胞作用，讓骨密度能快速提升，目前促進骨質生成藥物，健保規劃為第二線用藥，但國際治療骨鬆方針已有改變。
澳洲醫療系統已考慮將促進骨質生成藥物，作為治療骨鬆第一線用藥，骨鬆病人一旦發生骨折，會因骨密度太低，增加手術複雜，例如使用鋼釘或鋼板，可能就要配合骨水泥固定，以免未來鋼釘鋼板鬆脫，手術後如果需要石膏或背架穩固骨折處，也會比其他人需要更長時間才能拆除。
抉擇第一線用藥與醫師充分討論 治療骨鬆也要小心肌少症假如骨質疏鬆太嚴重，或骨折後要趕快恢復，在經濟條件許可下，可短期先自費使用促進骨質生成藥物，等到骨質狀況改善，再回到健保第一線給付的減少骨質流失藥物，有助於快速減少骨折的生命危害，78歲老奶奶個案確認骨折後，先自費使用促進骨質生成藥物，骨密度快速回升至-3.2。
臨床治療常會發現，骨鬆時間一久常伴隨肌少症，因此除了攝取充足鈣質與維生素D外，最好也要充份補充蛋白質，也要有適量運動訓練，藉著身體活動穩固骨質與肌肉，恩主公醫院成立骨微創暨骨質疏鬆照護中心，就是希望不僅醫療支持病患，也能在生活中協助病人遠離骨折危害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60415
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw