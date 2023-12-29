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78歲老婦力抗大腸癌卻因背痛受挫　一檢查竟是骨鬆作祟

▲78歲老婦力抗大腸癌卻因背痛受挫　一檢查竟是骨鬆作祟
▲78歲老婦力抗大腸癌卻因背痛受挫　一檢查竟是骨鬆作祟

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】1名78歲罹患大腸癌老奶奶，想保護生命力抗癌症，但時不時感覺到背部劇痛，用止痛藥改善也有限，常讓情緒大受打擊，因此接受進一步檢查，發現不但身體多處壓迫性骨折，也有髖部骨折，骨密度僅有T值-5.2，立刻使用藥物與手術治療，僅數月後狀況大幅改善，甚至能夠遠渡美國探親。

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骨密度最高峰約在30歲之後開始下滑　高齡者體態有異小心骨鬆纏身

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院外科部部長吳長晉表示，人類骨密度最高峰約在30歲，隨著年紀增長，骨質就開始慢慢流失，因此年紀是骨質疏鬆關鍵因子，女性在停經後，或女性高於65歲、男性高於70歲，都是骨鬆高風險族群，另外身體若有特定疾病，需要長期使用特定藥物，也會影響鈣質吸收，導致骨質流失加快。

骨鬆就像無聲殺手悄悄接近病患，沒有發生骨折前，幾乎沒有明顯症狀，但在體態改變上能夠發現端倪，如果身高比以前矮3到4公分，或靠牆站立後腦勺無法貼到牆壁，就是骨鬆常見矮與駝徵兆，如果再加上經常感到下背部疼痛，很可能已有壓迫性骨折，須立刻前往檢查治療。

DXA骨密度檢測T值小於-2.5確診骨鬆　兩種類藥物協助提升骨質

目前檢查骨質健康，會利用DXA骨密度檢測，以20至30歲女性骨質量做為基準，如果檢測T值在-1.0至-2.5，就已骨質缺乏，假使T值小於-2.5，就確診罹患骨鬆，78歲個案治療前T值只有-5.2，屬於嚴重性骨質疏鬆，須馬上接受治療，目前有兩大類藥物，能幫助骨鬆病患提升骨密度。

人體憑藉兩種機制，維持骨頭新成代謝，蝕骨細胞破壞老舊不佳骨頭，造骨細胞製造出健康新骨質，原則上蝕骨與造骨速度應維持平衡，但骨鬆患者蝕骨作用太快，造骨速度跟不上，導致骨密度減少，因此治療上有「減少骨質流失」及「促進骨質生成」兩大類藥物，協助病患提升骨質。

骨鬆治療先促進骨質生成澳洲已實施　降低骨折手術複雜度加快復原

減少骨質流失藥物能減緩蝕骨細胞作用，就像水庫減少出水量，等待造骨細胞慢慢長出骨質，目前健保以減少骨質流失藥物，作為第一線用藥，促進骨質生成藥物則是加快造骨細胞作用，讓骨密度能快速提升，目前促進骨質生成藥物，健保規劃為第二線用藥，但國際治療骨鬆方針已有改變。

澳洲醫療系統已考慮將促進骨質生成藥物，作為治療骨鬆第一線用藥，骨鬆病人一旦發生骨折，會因骨密度太低，增加手術複雜，例如使用鋼釘或鋼板，可能就要配合骨水泥固定，以免未來鋼釘鋼板鬆脫，手術後如果需要石膏或背架穩固骨折處，也會比其他人需要更長時間才能拆除。

抉擇第一線用藥與醫師充分討論　治療骨鬆也要小心肌少症

假如骨質疏鬆太嚴重，或骨折後要趕快恢復，在經濟條件許可下，可短期先自費使用促進骨質生成藥物，等到骨質狀況改善，再回到健保第一線給付的減少骨質流失藥物，有助於快速減少骨折的生命危害，78歲老奶奶個案確認骨折後，先自費使用促進骨質生成藥物，骨密度快速回升至-3.2。

臨床治療常會發現，骨鬆時間一久常伴隨肌少症，因此除了攝取充足鈣質與維生素D外，最好也要充份補充蛋白質，也要有適量運動訓練，藉著身體活動穩固骨質與肌肉，恩主公醫院成立骨微創暨骨質疏鬆照護中心，就是希望不僅醫療支持病患，也能在生活中協助病人遠離骨折危害。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60415

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