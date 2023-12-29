新北地院要求下架「割喉乾哥、乾妹」照片！PTT發布最新3點聲明
新北某國中日前發生校園悲劇，一名國三生被別班學生以彈簧刀攻擊致死，引起各界公憤，網友便在網路上肉搜該位學生，以及事件起因的「乾妹」。不過新北地院要求PTT、Dcard儘速下架相關資訊，以免觸法。對此，批踢踢實業坊（PTT）今（29）日也發出三點聲明，強調均依法辦理，同時鼓勵使用者合法地討論這事件，「本站感受民意、汲取建言，甚至參與討論」。
記者張嘉哲/綜合報導
批踢踢實業坊（PTT）表示「關於某國中生遭割頸死亡之新聞事件，台灣新北地方法院與各相關機關、各界人士提醒有不明人士於本站登載涉案少年之記事、照片等資料，因涉及兒少法應即刻下架」本站聲明如下：
第一點，涉及兒少法之違法文章應儘速下架本屬應當，本站均依法辦理，合先敘明。
第二點，本件新聞事件發生迄今，本站與IWIN（依兒少法設立之網路內容防護機構）乃持續保持聯繫，並儘速採取必要措施。因本站具「尊重看板自治」之特性，各熱門板板主在進行下架違法文章與將若干帳號禁言之管理行為時，通常亦同時向使用者宣導兒少法之法律觀念，與本新聞事件相關之法律宣導最早自本月26日即已伴隨管理措施開始。
第三點，本件新聞事件引起國人極度的不捨及憤慨，本站使用者對此發表言論時，除表達悲痛、憤怒外，若干亦有提出相當建言，而依本站立站精神亦鼓勵使用者合法地討論社會事件。祈請政府機關、社會各界人士非僅注意不明人士於本站散布個資之情況，亦能透過本站感受民意、汲取建言，甚至參與討論，若能如此，實屬萬幸，本站將會持續改進，感謝各界對本站之鞭策。