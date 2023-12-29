▲頭痛、背痛、肩頸痛好困擾！　精準醫療時代下「疼痛」可以如何治療？

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門診常見疼痛問題有「這些」 需個人化全面性評估疼痛的原因有相當多可能，常見疼痛包括下背痛、骨盆腔綜合徵、纖維肌痛症、肩頸痛、五十肩、三叉神經痛、帶狀皰疹後神經痛、頑強性頭痛、偏頭痛、複雜性局部疼痛症候群以及全身痛（是否合併代謝、內分泌及情緒問題）等。
疾病、外傷等也可能是疼痛的原因，張麟醫師提到，疼痛是一種受損與修復的過程，因此疼痛門診在治療上會優先處理、排除一定需要開刀的緊急或嚴重問題，傾聽病患主訴及觀察，經過完整評估後下一步才是治療。
張麟醫師表示，在疼痛的部份，治療目標就是症狀能夠改善，矯正背後力學結構異常或營養素失衡問題，再依據病人情況訂定個人化治療計劃，包含相關支持系統等，全面性個人化疼痛評估與治療，以精準、有效改善疼痛問題。
治療不再頭痛醫頭、腳痛醫腳 止痛藥也非唯一解方而疼痛其實並非一般想像的單純吃止痛藥治療而已，張麟醫師分享，門診曾有一位患者是20歲女學生，中線兩側背痛已隱約出現一陣子，但上課時突然地刺痛，診斷發現其中下段背部脊柱旁兩側肌肉廣泛壓痛，兩側近腰方肌處也有壓痛，不過，這名患者無創傷或其他疾病史，月經正常但臉色顯得有些蒼白。
張麟醫師提到，治療上建議患者到婦產科同步進行內分泌及風濕免疫科檢查，並先為她做增生治療，不過有暈針、怕針的情形，之後改用非侵入式的震波治療，並補充維生素C加強軟組織修復，2週後疼痛改善，後續再配合內分泌、維生素D補充治療。
另外，還有一位69歲男性患者，3年前接受腰椎融合手術，但術後6個月又出現下背痛，近一兩個月痛感加劇，曾進行復健及物理治療2年合併藥物治療，但都無明顯改善，下背依然僵硬疼痛，薦髂關節處也有痛點。
張麟醫師表示，針對這名患者，先安排了雙側腰椎第二背根神經節注射，治療後患者表示疼痛改善約5成，另外也為他進行雙側薦髂關節注射，不過只有短暫改善，之後又再度復發，因此改用高頻熱凝療法而後便獲得明顯改善。
疼痛原因百百種，治療方式也各有不同，張麟醫師強調，若醫師沒有充分的時間傾聽患者，再做判斷並安排必要的檢查，最後病痛問題還是無法獲得有效改善，這是現行醫療環境下的問題，但其實透過個人健康的多面評估與精準治療，能讓看不好病、看不到病的疼痛困局獲得紓解，擁抱無痛的快樂生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60386
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