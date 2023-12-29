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頭痛、背痛、肩頸痛好困擾！　精準醫療時代下「疼痛」可以如何治療？

▲頭痛、背痛、肩頸痛好困擾！　精準醫療時代下「疼痛」可以如何治療？
▲頭痛、背痛、肩頸痛好困擾！　精準醫療時代下「疼痛」可以如何治療？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】現代人常因工作、生活承受著種種壓力，常常覺得頭痛、肩頸痛，而平時不正確的動作、習慣也會造成許多疼痛問題。診所院長神經外科醫師張麟表示，根據門診統計，下背痛、骨盆腔綜合症候群、纖維肌痛症、肩頸上背等是最常見的疼痛問題，甚至COVID-19疫後造成的莫名疼痛在門診也相當常見。

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這些疼痛到底該怎麼治療呢？張麟醫師指出，頭痛醫頭、腳痛醫腳，在現在精準醫療的時代已非定律，疼痛可以透過全面性評估、個人化治療，精準有效改善惱人的疼痛問題。

門診常見疼痛問題有「這些」　需個人化全面性評估

疼痛的原因有相當多可能，常見疼痛包括下背痛、骨盆腔綜合徵、纖維肌痛症、肩頸痛、五十肩、三叉神經痛、帶狀皰疹後神經痛、頑強性頭痛、偏頭痛、複雜性局部疼痛症候群以及全身痛（是否合併代謝、內分泌及情緒問題）等。

疾病、外傷等也可能是疼痛的原因，張麟醫師提到，疼痛是一種受損與修復的過程，因此疼痛門診在治療上會優先處理、排除一定需要開刀的緊急或嚴重問題，傾聽病患主訴及觀察，經過完整評估後下一步才是治療。

張麟醫師表示，在疼痛的部份，治療目標就是症狀能夠改善，矯正背後力學結構異常或營養素失衡問題，再依據病人情況訂定個人化治療計劃，包含相關支持系統等，全面性個人化疼痛評估與治療，以精準、有效改善疼痛問題。

治療不再頭痛醫頭、腳痛醫腳　止痛藥也非唯一解方

而疼痛其實並非一般想像的單純吃止痛藥治療而已，張麟醫師分享，門診曾有一位患者是20歲女學生，中線兩側背痛已隱約出現一陣子，但上課時突然地刺痛，診斷發現其中下段背部脊柱旁兩側肌肉廣泛壓痛，兩側近腰方肌處也有壓痛，不過，這名患者無創傷或其他疾病史，月經正常但臉色顯得有些蒼白。

張麟醫師提到，治療上建議患者到婦產科同步進行內分泌及風濕免疫科檢查，並先為她做增生治療，不過有暈針、怕針的情形，之後改用非侵入式的震波治療，並補充維生素C加強軟組織修復，2週後疼痛改善，後續再配合內分泌、維生素D補充治療。

另外，還有一位69歲男性患者，3年前接受腰椎融合手術，但術後6個月又出現下背痛，近一兩個月痛感加劇，曾進行復健及物理治療2年合併藥物治療，但都無明顯改善，下背依然僵硬疼痛，薦髂關節處也有痛點。

張麟醫師表示，針對這名患者，先安排了雙側腰椎第二背根神經節注射，治療後患者表示疼痛改善約5成，另外也為他進行雙側薦髂關節注射，不過只有短暫改善，之後又再度復發，因此改用高頻熱凝療法而後便獲得明顯改善。

疼痛原因百百種，治療方式也各有不同，張麟醫師強調，若醫師沒有充分的時間傾聽患者，再做判斷並安排必要的檢查，最後病痛問題還是無法獲得有效改善，這是現行醫療環境下的問題，但其實透過個人健康的多面評估與精準治療，能讓看不好病、看不到病的疼痛困局獲得紓解，擁抱無痛的快樂生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60386

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