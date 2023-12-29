▲靜脈曲張竟需動手術？血管醫解治療時機＆手術方法

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林口長庚心臟血管外科主治醫師 楊軒慈醫師
引言：一般人經常提起的「浮腳筋」，就是靜脈曲張；多數人誤解靜脈曲張並不嚴重，事實上，它不僅影響美觀，背後恐怕隱藏了未知的血管病變。
Q1：我的小腿冒出一條條像是蜘蛛網的青筋，有點腫痛，會是靜脈曲張嗎？
有可能。靜脈曲張是很普遍的靜脈疾病，從國內發生率來看，女生約25%-33%、男生約10%-20%。靜脈曲張是指下肢血液循環不正常，常見到的病灶就是在下肢出現浮起來的血管，形狀會像是蜘蛛網、一條條蚯蚓或一團亂毛線。
雖然多數靜脈曲張的病患，會有小腿或腳踝腫脹、沉重痠痛等症狀，但有時即使是有症狀，也不一定能從肉眼看到浮出的血管，所以如果有疑慮，建議最好到血管外科做進一步的診斷確認。
Q2：靜脈曲張不就是皮膚疾病嗎？如果沒有不舒服還需要治療嗎？
靜脈曲張不只是影響美觀的皮膚問題，它也可能是心血管疾病的警訊。
靜脈曲張的原因，簡單說就是靜脈血管因為出現病變，使原本要回流到心臟的血液滯留在下半肢，最會發生在像是下半身肌肉無法正常收縮、心臟瓣膜有損壞、經常久站活動量少、或者是長期以坐姿時間久，例如司機、站櫃小姐、老師等等族群身上。
因為下半身血液循環變差，裡面的血管壓力變大而出現膨脹，這時會刺激身體周圍組織，出現腫脹、不舒服、甚至有癢或熱感。嚴重時不僅會造成皮膚皮下組織變化，而產生色素沉澱情況，或者若因為不小心受傷導致癒合時間拖長，形成所謂的靜脈潰瘍；更嚴重若皮膚變化持續產生，甚至會有癌變的狀況。
況且，它不只皮膚問題；靜脈血管是網狀結構，只要其中一條血管出問題，就會連累周圍的大血管，日積月累會傷害其他部位，造成更嚴重的傷害。尤其，靜脈曲張與靜脈栓塞具類似的危險因子，長期下來會造成生活上的不便，更危險的是，當血管中的血塊剝落移動到肺循環時，也可能產生肺栓塞而危及生命。因此千萬不要以為靜脈曲張只是小問題而忽略不管。
Q3：靜脈曲張該看哪一科？如何評估治療？
靜脈曲張的治療包括保守療法、藥物治療、雷射、硬化劑注射、隱靜脈閉鎖法以及手術等方式。治療時醫師會應根據臨床檢查、影像學的檢查結果，確定靜脈曲張的範圍及嚴重程度選擇適當的治療模式。
通常，保守治療是要做好日常生活及飲食方面的調整，像是避免久坐或長時間靜坐不動，穿著壓力襪等等。而藥物治療則依病患狀況提供最適的藥物選擇，如利尿劑等。但當醫師診斷發現血管瓣膜出現不可逆的病變時，便會考慮以手術方式進行治療。
目前對於靜脈曲張的手術治療技術已日新月異，醫師會根據病患的身體狀況予以建議，手術方式粗分兩大類：傳統手術及微創手術。傳統手術是以抽除的方式進行，耗時較長、恢復期也長；而微創手術種類很多，像是內視鏡、雷射，以及近幾年熱門的靜脈膠水手術等。至於手術的麻醉方式，都可與醫師討論，像是可用舒眠方式或局部、半身麻醉等。
Q4：常聽到周圍朋友提到靜脈膠水手術，它的好處是什麼？
簡單來說，雷射手術是屬於熱能的物理性縫合，而靜脈膠水則是透過化學性的縫合，有點類似三秒膠的概念，關閉病變的靜脈，達到治療的效果。好處是不用注射腫脹麻醉，亦可避免因雷射治療所引起的疼痛、減少對血管周圍組織的影響，治療後不用穿壓力襪，手術完當天就能恢復正常活動。
靜脈膠水手術能適用在各族群身上，但提醒像體質比較敏感、同時有免疫方面疾病的患者，可能會有過敏的風險。
各種術式都有其擅長，醫師會根據各手術的優點，並考量病患需求，合併執行其他輔助手術，以達成理想的術後效果。以靜脈膠水手術為例，在閉合主要病變靜脈後若仍介稍微突出的靜脈，可加做顯微摘除術，復發機率小，也能得到滿意的外觀；若病患血管太大，仍需透過其他輔助的手術方式讓效果更好。
Q5：靜脈曲張會復發嗎？術後應該如何保養？
手術後的日常保養相當重要，建議患者術後要更加照顧自己的雙足，改變過往的錯誤習慣，並避免靜態生活，進行能強化小腿肌肉收縮的的運動，可以降低復發機率。
必須要提醒的是，靜脈曲張是血管拉警報所釋放出的訊息，可能拖累周圍的大靜脈產生病變，因此切忌忽略不顧或僅治療局部，而應了解致病原因並尋求解決，小腿自然就能恢復健康美觀。
Q6：林口長庚心臟血管外科在靜脈曲張的治療上有何特色呢？
林口長庚心臟血管外科致力於發展低侵襲性的治療，儘量以讓病患舒適度高的方式，減少病患術中的痛苦；也因長期精研在心血管病變上，對於疾病的完整性掌握度高，能給予以病患為中心的最適治療。提醒若有下肢不舒服、腫脹或疼痛等問題時，可進一步尋求心臟血管外科了解病因，及早發現問題，以得到最妥適的治療與照顧。
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