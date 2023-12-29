▲24場圍爐活動伴孤老過好年！　長輩Cosplay展現職人魂大走伸展台

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「愛圍爐」溫暖陪伴長者 夢幻職人秀助重拾自信根據內政部統計，台灣65歲以上人口已超過400萬人。伊甸基金會在服務中發現，除了專業照顧外，有溫度的陪伴更是不可或缺。因此自2014年起，基金會便每年在全台舉辦「愛圍爐」活動。
今年首場活動於台北登場，活動一開始安排了「夢幻職人秀」，17位長輩們各個穿著不同的職人服裝大玩Cosplay，並在主持人介紹下一一登場走秀展示自己的裝扮，現場不僅有帥氣的機師、太空人等裝扮，還有長者穿著法官服表示要維護社會正義、打擊詐騙集團。
其中，剛滿70歲的世植阿伯表示，自己非常期待這次的活動。在夢幻職人秀上，世植阿伯也穿著復古唐裝、背著自己最心愛的二胡，在今年的愛心大使金曲歌手朱海君陪同下一起走秀。
世植阿伯很喜歡音樂，從年輕時就不斷學習口琴、吉他、二胡以及唱歌，然而40歲時，因為腦下垂體瘤，歷經6次腦部腫瘤手術，又經歷2次中風，讓他喜愛的興趣一度暫停，但卻未因此放棄自己喜愛的音樂，直到現在仍持續在社區大學上二胡班。
透過走秀活動不僅讓現場氣氛相當活耀，伊甸基金會表示，走秀活動事前的職人選定、彩排及現場梳妝、走台步等都有長輩一同參與，不僅能留下難忘回憶，也能幫助長者重拾自信，進而延緩老化、退化。
歌手朱海君擔任愛心大使 與長者一同圍爐過年活動除了夢幻職人秀外，愛心大使朱海君也用好歌喉，一連帶來好幾首懷念金曲。朱海君歌手表示，今年是第一次參與愛圍爐活動，由於本身是由阿公阿嬤從小帶大的，所以看到台下的長者們就讓她想到自己的阿公阿嬤，能受邀參與活動她也感到相當開心，希望明年也能一起參與活動和長輩們一同圍爐過年。
今年伊甸基金會將舉辦24場圍爐活動，預計幫助279位服務對象，另外伊甸基金會副執行長何天元表示，基金會還有「到宅圍爐」，將會把年菜送進257位行動不便長者及身心障礙朋友家中，期盼社會大眾一同響應支持，讓孤老弱勢能有溫暖陪伴，一起過好年。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60422
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