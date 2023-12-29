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羅廷瑋被控占公地「台中F4」怒吃牛肉麵聲援　綠再爆羅施壓市府

▲羅廷瑋（右一）遭控家裡的牛肉麵店長期占用公有地。今揪「台中F4」成員與民眾黨主委江和樹一起怒吃牛肉麵。（圖／羅廷瑋提供，2023.12.29）
▲羅廷瑋（右一）遭控家裡的牛肉麵店長期占用公有地。今揪「台中F4」成員與民眾黨主委江和樹一起怒吃牛肉麵。（圖／羅廷瑋提供，2023.12.29）

記者顏幸如／台中報導

台中市立委第6選區民進黨候選人江肇國昨指控國民黨對手羅廷瑋家裡開的牛肉麵店，長期占用公有地。羅廷瑋今揪「台中F4」成員與民眾黨主委江和樹一起「怒吃牛肉麵」。江肇國痛斥此舉是逼南區人「在牛肉麵與兒童公園間做出選擇嗎？」2度領銜提案開發兒童遊戲場的市議員鄭功進，則到地檢署提告，並爆料羅廷瑋當選市議員第2年，就向市府施壓、要求不開發。

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▲羅廷瑋表示自家的老牛肉麵店一直有付租金給屋主。（圖／翻攝google街景圖，2023.12.29）
▲羅廷瑋表示自家的老牛肉麵店一直有付租金給屋主。（圖／翻攝google街景圖，2023.12.29）
綠營昨踢爆國民黨立委候選人羅廷瑋位於台中高工對面的牛肉麵店，長期佔用應闢為兒童遊戲場的市有地與國有地，其他市議員4年內2度連署提案要求開發，市府也不理，質疑市長盧秀燕護航「乾兒子」利益。羅廷瑋反擊對手烏龍爆料，強調麵店係向房東合法租用，目前接手麵店的姊姊也難過落淚；市府事後表示因經費問題，尚無開闢計劃。

羅廷瑋與藍營另3位青壯派候選人廖偉翔、黃健豪、林家興組成「台中F4」連線，「台中F4」與民眾黨台中市黨部主委江和樹，今（29）日中午相揪到老鑼牛肉麵店「怒吃牛肉麵」聲援羅廷瑋。羅廷瑋表示，父母的店從別處搬來這裡已經營20年，養大他和姊姊，小時候他常在店裡幫忙洗菜切滷味，地方政治人物從林佳龍、盧秀燕、黃國書都來吃過。

羅廷瑋說，他不知道為什麼因為選舉，一個小店就被和「賴皮寮」相提並論，早上甚至有人騎機車經過叫囂。江和樹勸他反向思考，「要謝謝江肇國幫你打廣告」，並指出選舉是一時的，為勝選消費對手家人，反而讓別人看不下去。

▲江肇國昨踢爆對手羅廷瑋經營的牛肉麵店，長期佔用應闢為兒童遊戲場的市有地與國有地。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.29）
▲江肇國昨踢爆對手羅廷瑋經營的牛肉麵店，長期佔用應闢為兒童遊戲場的市有地與國有地。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.29）
江肇國得知後怒批囂張荒唐，羅廷瑋身為在地民代，長期違法占用兒童公園土地，被揭發不但不趕快歸還，竟找一群要選舉的外地人共同阻礙南區發展、阻止兒童遊樂場的開闢！他強調羅廷瑋家族繼續在這兒賣一天牛肉麵，南區就永遠等不到這座兒童公園，請羅廷瑋立刻把違法佔用的土地歸還市府。

江肇國強調，做生意要合法，身為民意代表更應知道分寸。4人來怒吃，是要逼南區人在牛肉麵與兒童公園之間做出選擇嗎？他問「你們4個憑什麼怒？等不到兒童公園開闢的地方民眾，才是有資格憤怒的人！」

▲2度領銜提案開發兒童遊戲場的市議員鄭功進，到地檢署提告，還爆料羅廷瑋當選市議員後向市府施壓、要求不開發。（圖／鄭功進提供，2023.12.29）
▲2度領銜提案開發兒童遊戲場的市議員鄭功進，到地檢署提告，還爆料羅廷瑋當選市議員後向市府施壓、要求不開發。（圖／鄭功進提供，2023.12.29）
二度領銜提案開發兒童遊戲場的市議員鄭功進，中午赴台中地檢署控告羅廷瑋涉嫌竊占國土、收受贓物。他表示羅2014年擔任工學里長時，就應明確知道自己經營的老鑼牛肉麵店，已經竊占公有地，選上市議員第2年還施壓市政府，要求建設局不開發兒童公園用地，好讓他繼續向原屋主承租地上物，一起竊占國土。

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