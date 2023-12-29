羅廷瑋被控占公地「台中F4」怒吃牛肉麵聲援　綠再爆羅施壓市府

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羅廷瑋與藍營另3位青壯派候選人廖偉翔、黃健豪、林家興組成「台中F4」連線，「台中F4」與民眾黨台中市黨部主委江和樹，今（29）日中午相揪到老鑼牛肉麵店「怒吃牛肉麵」聲援羅廷瑋。羅廷瑋表示，父母的店從別處搬來這裡已經營20年，養大他和姊姊，小時候他常在店裡幫忙洗菜切滷味，地方政治人物從林佳龍、盧秀燕、黃國書都來吃過。
羅廷瑋說，他不知道為什麼因為選舉，一個小店就被和「賴皮寮」相提並論，早上甚至有人騎機車經過叫囂。江和樹勸他反向思考，「要謝謝江肇國幫你打廣告」，並指出選舉是一時的，為勝選消費對手家人，反而讓別人看不下去。
江肇國得知後怒批囂張荒唐，羅廷瑋身為在地民代，長期違法占用兒童公園土地，被揭發不但不趕快歸還，竟找一群要選舉的外地人共同阻礙南區發展、阻止兒童遊樂場的開闢！他強調羅廷瑋家族繼續在這兒賣一天牛肉麵，南區就永遠等不到這座兒童公園，請羅廷瑋立刻把違法佔用的土地歸還市府。
江肇國強調，做生意要合法，身為民意代表更應知道分寸。4人來怒吃，是要逼南區人在牛肉麵與兒童公園之間做出選擇嗎？他問「你們4個憑什麼怒？等不到兒童公園開闢的地方民眾，才是有資格憤怒的人！」
二度領銜提案開發兒童遊戲場的市議員鄭功進，中午赴台中地檢署控告羅廷瑋涉嫌竊占國土、收受贓物。他表示羅2014年擔任工學里長時，就應明確知道自己經營的老鑼牛肉麵店，已經竊占公有地，選上市議員第2年還施壓市政府，要求建設局不開發兒童公園用地，好讓他繼續向原屋主承租地上物，一起竊占國土。
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