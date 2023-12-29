國三生割喉案遭留言嗆聲！廢死聯盟：以暴制暴無法讓社會更安全

2024台北跨年101煙火最佳拍攝點公開　官方私房名單認證這13景點

▲迎接2024年！台北市101跨年煙火秀，璀璨綻放300秒。（圖／NOWnews攝影中心）
▲迎接2024年！台北市101跨年煙火秀，璀璨綻放300秒。（圖／NOWnews攝影中心）

記者周淑萍/綜合報導

即將要跨年了，台北101的跨年煙火是世界上最高的煙火發射點之一，自然可以吸引來自世界各地的目光，使得台北101的煙火秀成為全球矚目的焦點。身爲在地人有想好要去哪裡拍攝台北101的煙火美景嗎？台北市政府直接提供13個賞煙火和拍攝的好景點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101煙火即將登場，不想人擠人，識途老馬的攝影高手可能有自己的口袋名單，而名氣最響亮的就是「象山」不少人現在就在卡位，但除了象山還有不少景點可以欣賞美景。台北市政府今年跨年，直接提供13個可以欣賞101煙火的最佳拍照和觀賞點。

🟡河濱公園：

1 美堤河濱公園

2 迎風河濱公園

3 觀山河濱公園

4 彩虹河濱公園

▲▼熱愛俯瞰全台北市日、夜景的攝影達人們應該對虎山峰、象山步道早不陌生；跨年夜當天上山去拍，不僅可以享受無人打擾的氛圍，整個台北市的夜景與煙火全收入你的相機中。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲跨年夜想要拍攝101煙火，象山是非常熱門的景點。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
🟡親山步道

1 劍潭山

2 劍南山

3 金面山

4 碧山巖

5 福州山

6 象山

7 虎山

8 南港山

9 貓空

▲（圖／統一時代百貨提供）
▲統一時代百貨前方廣場，可以從大樓縫隙間拍攝101煙火秀。（圖／統一時代百貨提供）
另外，有資深攝影師推薦信義快速道路出口橋下、松智路33巷口、中埔山公園。網路上也有人提供不少景點，像是位在松仁路巷弄內竹村居酒屋附近；統一時代百貨前方廣場，可以從大樓縫隙間拍攝101煙火秀；國父紀念館翠湖雖然距離遠了些，但可以拍出水中倒影；另外還有松平路與松智路口小公園、幾米月亮公車、Att 4 Fun人行道等都是欣賞煙火的絕佳景點。

2024跨年限2天！超商寄杯咖啡「20杯666元」　今起美式2杯66元

2024跨年煙火餐廳推薦！101周邊4家「還能訂位」　最後包廂開搶

2024跨年最夯藝人榜！韓國女星華莎「才排第2」　冠軍是台灣藝人

獨／全台9跨年晚會「天氣攻略」出爐　跨年煙火風向、氣溫1圖秒懂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選