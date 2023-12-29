2024台北跨年101煙火最佳拍攝點公開 官方私房名單認證這13景點
即將要跨年了，台北101的跨年煙火是世界上最高的煙火發射點之一，自然可以吸引來自世界各地的目光，使得台北101的煙火秀成為全球矚目的焦點。身爲在地人有想好要去哪裡拍攝台北101的煙火美景嗎？台北市政府直接提供13個賞煙火和拍攝的好景點。
記者周淑萍/綜合報導
台北101煙火即將登場，不想人擠人，識途老馬的攝影高手可能有自己的口袋名單，而名氣最響亮的就是「象山」不少人現在就在卡位，但除了象山還有不少景點可以欣賞美景。台北市政府今年跨年，直接提供13個可以欣賞101煙火的最佳拍照和觀賞點。
🟡河濱公園：
1 美堤河濱公園
2 迎風河濱公園
3 觀山河濱公園
4 彩虹河濱公園
🟡親山步道
1 劍潭山
2 劍南山
3 金面山
4 碧山巖
5 福州山
6 象山
7 虎山
8 南港山
9 貓空
另外，有資深攝影師推薦信義快速道路出口橋下、松智路33巷口、中埔山公園。網路上也有人提供不少景點，像是位在松仁路巷弄內竹村居酒屋附近；統一時代百貨前方廣場，可以從大樓縫隙間拍攝101煙火秀；國父紀念館翠湖雖然距離遠了些，但可以拍出水中倒影；另外還有松平路與松智路口小公園、幾米月亮公車、Att 4 Fun人行道等都是欣賞煙火的絕佳景點。