債務糾紛擄人 台南警逮7人起獲大量毒品

昨(28)日台南市政府警察局第四分局與專案小組偵破以王男為首等7人的犯罪組織，源於11月6日曾接獲某自小客車涉嫌重大妨害自由案件，循線擴大向上溯源追查，28日於台南市各地同步執行搜索，順利將王姓男子為首等7名犯嫌逮獲，更在楊姓犯嫌住處查扣高達426.9公克的二級毒品安非他命，全案依違反組織犯罪、妨害自由、毒品等案移請台南地檢署偵辦。
記者張振興/台南報導
台南市政府警察局第四分局於昨(28)日與刑事警察大隊偵二隊、偵四隊、科偵隊及永康分局偵查隊共同偵破楊姓男子(31歲)等7人之組織犯罪、妨害自由、毒品等案，本案緣台南市政府警察局第四分局於112年11月6日接獲警察局勤務指揮中心通報，某自小客車涉嫌重大妨害自由案件，後透過第四分局線上巡邏網啟動線上攔截圍捕機制，不到30分內便在轄區攔查到該車輛，並將被害人平安救出。
據了解，被害人係因債務糾紛而遭人設局擄走，後專案小組依相關整合情資佈線偵蒐，循線擴大向上溯源追查，昨(28)日分別在台南市永康區、安南區、南區等地同步執行搜索，順利將王姓男子為首等7名犯嫌緝獲到案，更在其中某楊姓犯嫌住處查扣4包，高達426.9公克的二級毒品安非他命。
第四分局長王子雄表示，總統副總統與立委大選將至，針對各類暴力事件，警方絕對嚴正執法零容忍，對於選前治安，第四分局會持續對轄內可能為幫派成員投資、經營、賴以維生行業與依附處所不定時實施臨檢、約制，澈底根絕不法誘因，以強化「選舉維安」及「查賄制暴」兩大重點工作。