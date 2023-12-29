▲他視線模糊就醫確診糖尿病，但拒服藥！　　醫警告「危險後果」會後悔

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初診斷第二型糖尿病 這些問題害病情加重亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師吳佾璇表示，門診經常遇到初診斷「第二型糖尿病」的病人，會經常提出「醫師，我一定要吃藥嗎？」或者「藥要吃到什麼時候？」，甚至「我沒有不舒服為什麼吃藥？」、「不吃藥會怎麼樣？」等問題，之後就會消失一段時間，等到病情加重，才又看到患者面露羞澀回診就醫。
非懷孕成年人糖尿病 治療目標一次看根據中華民國糖尿病學會建議，非懷孕成年人糖尿病的治療目標為：「糖化血色素」< 7.0 % (需個別化考量)、「空腹血糖」介於 80~130 mg/dl、飯後血糖介於80~160 mg/dl，但不少民眾得知患病當下，會出現拒絕接受、不願承認的心情，因而抗拒改變，也不願服藥治療，導致後續衍伸出更多問題，包括心血管疾病、腦血管疾病、腎臟病變、周邊神經病變、視神經病變等。
吳佾璇指出，糖尿病需要長時間追蹤與治療，即便沒有察覺異狀，本身也要有長期抗戰的心理準備，治療期間醫師會根據疾病嚴重程度、病人年齡及身體狀況，考量調整藥物劑量。
控制糖尿病 需多管齊下吳佾璇強調，藉由完整的糖尿病照護如控制血壓、血脂肪、杜絕不良習慣如抽菸飲酒，並調整生活作息、維持健康飲食，搭配減重、運動等方式多管齊下，才是治療高血糖的基本原則，以減少或延緩發生糖尿病併發症。
而隨著網路資訊發達，病人普遍對疾病都有基本的認識及想法，在治療方面若有疑問，不妨多與醫師討論，且切記必須遵照醫囑按時服藥，用藥中如有不適應，也要與醫師討論，切勿自行停藥或減藥，才能打贏這場戰役。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60349
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