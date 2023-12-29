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跨年夜吃起來！台灣人「最愛宵夜前10名」曝光　冠軍竟不是泡麵

▲台灣人最愛的宵夜排行，泡麵居然僅排行第二名，第一名由串燒類奪冠，成為台灣宵夜之王。（示意圖／Shutterstock）
▲台灣人最愛的宵夜排行，泡麵居然僅排行第二名，第一名由串燒類奪冠，成為台灣宵夜之王。（示意圖／Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

2023年即將結束，許多人已經和好友相約在31日跨年聚會，一起迎接2024年。而在跨年夜中，最不可或缺的就是美味的宵夜，而台灣人最愛的宵夜排行，泡麵居然僅排行第二名，第一名由串燒類奪冠，成為台灣宵夜之王。   

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友熱議的「宵夜」相關話題，發現許多網友難以抵擋「串燒」、「燒烤」等烤物香氣撲鼻的誘惑。有網友提到「我宵夜也愛吃串燒，一定要來瓶冰啤酒」，認為冰涼的啤酒與熱騰騰的「涮嘴」串燒是絕配；還有人說道，這些串燒和燒烤店是「聚餐小酌好去處」，十分適合與三五好友相約團聚。 

而同樣香嫩可口的「鹹酥雞」也是許多人最愛的宵夜，像是不少人就直呼「宵夜就是要吃鹹酥雞」，雖然知道炸物容易讓人發胖「真的很邪惡」，仍表示「吃的不是鹹酥雞，是舒壓」、「可是吃鹽酥雞會有笑容」，可見氣味香濃、口感酥脆的鹹酥雞實在令人難以抗拒。   

▲原PO好奇「為何沒有鹹酥雞吃到飽」，貼文一出，網友也點破「尷尬關鍵」，直呼「老闆會先跑路」。（示意圖／Shutterstock）
▲同樣香嫩可口的「鹹酥雞」也是許多人最愛的宵夜，像是不少人就直呼「宵夜就是要吃鹹酥雞」。（示意圖／Shutterstock）
另外，被譽為台灣「國民美食」的「泡麵」，由於「口味多樣、快速又便宜好調理」，並且隨處可買，還能作為備用乾糧儲備，讓人不必出門即可享用簡單的美味，成為不少人的宵夜首選。「泡麵加蛋根本五星級美食」，是超有人氣的調理方式；從小到大的宵夜良伴成了無可取代的溫馨回憶，讓台灣泡麵的宵夜文化更深入人心。 

而「拉麵」、「牛肉麵」、「各式湯品」等，不論作為正餐還是宵夜皆適合，同樣受到許多民眾的喜愛。就有人提到「半夜吃拉麵就是爽」，認為在深夜吃這類富有飽足感又鹹香重口的食物感覺既罪惡又愉悅，尤其是在寒冷的夜晚中，若能來上一碗熱騰騰的麵類或湯品，更是「暖心暖胃夜深不寂寞」，成為許多民眾半夜難以入眠又想吃東西舒壓的最佳選項。 

▲許多網友難以抵擋「串燒」、「燒烤」等烤物香氣撲鼻的誘惑，因此串燒類成為台灣宵夜之王。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲許多網友難以抵擋「串燒」、「燒烤」等烤物香氣撲鼻的誘惑，因此串燒類成為台灣宵夜之王。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

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