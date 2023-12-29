阿里山2023年冬茶競賽最終由黃名村勇奪烏龍組特等獎

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競賽評審指出，新品種金萱茶發酵穩定度非常高，很特別的是出現一支果香味的茶，而且是鳳梨香，非常難得；至於青心烏龍，今年大家做茶習慣發酵都沒有做得那麼重，會以清甜味為主，發酵香沒有像以前那麼高。
今年冬季優良茶競賽共275點參賽，烏龍組參賽點數184點，品選成績計特等獎1名、頭等獎8名、金質獎24名、優良獎88名，淘汰63點，淘汰率34.2%；新品種組91點，特等獎1名、頭等獎4名、金質獎13名、優等獎44名，淘汰29點，淘汰率31.9%。
蔡惠櫻說，今年冬茶算是大豐收，因9到10月雨水充足，收成多了約3成，也令茶葉飽滿、茶水香甜，收成好、茶農們也可以過好年。
翁章梁表示，嘉義有產茶的優勢地理條件，讓高山茶馳名國內外，透過近期的高山茶都嘉義，以及阿里山茶葉生產合作社本次舉辦的茶葉競賽，除鼓勵在地茶農精進製茶技術，讓民眾品嘗到真正嘉義好茶，也在拓展消費者對嘉義高山茶的品牌信任。
烏龍組特等獎由黃名村奪得，祥元茗茶有限公司盧瑞祥(2點)、陳秀滿、黃名江、黃平螢、明峰製茶蘇志峰(2點)與林瑞芬等8名獲頭等獎，另還有24名獲金質獎及88名獲優良獎。在新品種組方面，特等獎由阿里山土匪森活村奪得，李青、蔡貴妹、櫻田茶道、十三製茶王俊傑等4名獲選頭等，另13名獲金質獎及44名獲優等獎。