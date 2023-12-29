楊志良「50歲不能生」錯了！志玲47歲當媽 台灣高齡生育紀錄62歲
前衛生署長楊志良近日替台北市立委候選人張斯綱站台時，批評對手時脫口說出：「吳思瑤這輩子絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了」。至於50歲女性是否還具有生育能力？禾馨安和婦幼診所許峻睿院長接受《NOWnews》採訪時提到曾經親手接生過56歲的女性。事實上，高齡女子生產大有人在，藝人林志玲47歲當媽，台灣2018年還有62歲的女性以「自然產」的方式生子。
記者周淑萍/綜合報導
台灣近年晚婚也晚生，根據近年的統計數字來看，每年的高齡產婦已經達到5萬多人，幾乎佔據懷孕婦女的3成，比例並不低。而「高齡產婦」的定義是指超過34歲以上。許峻睿醫師表示，34歲之後，除了自然受孕的能力會顯著下降以外，染色體異常的比例也會上升。因此如果想要凍卵，邏輯上也應該在成為高齡產婦的34歲前完成，卵子本身健康度較好，受孕力較高，也比較不會有染色體異常的狀況
至於50歲女性還有能力生孩子嗎？許峻睿醫師表示，一般講「生育」，通常指的是「自然受孕」，基本上大概到45歲會是關鍵，超過45歲，自然受孕的機會低，約莫只剩1％的成功機會。
而所謂的自然受孕，需要有兩個條件
第1點卵子的品質：排卵的能力和卵子的品質本身有沒有辦法成功的變成受精卵。
第2個子宮的功能：有了好的受精卵，還要有好的子宮的功能才能夠繼續懷孕。
45歲因為卵子的品質不好，其實較難自然受孕，但子宮基本上55歲以下還是有能力可以孕育胎兒。此外，現在生殖醫學發達，可以透過人工生殖的方式把受精卵植到子宮內，50歲女性還是可以繼續懷孕生子。許峻睿醫師提到，自己就曾經接生過一位56歲的高齡孕婦，雖然是採用借卵的方式，但是由56歲女性的子宮孕育生命。