國三生割喉案遭留言嗆聲！廢死聯盟：以暴制暴無法讓社會更安全

青少年行為嚴重偏差致人於死　醫：野性要付出代價

▲青少年行為嚴重偏差致人於死　醫：野性要付出代價
▲青少年行為嚴重偏差致人於死　醫：野性要付出代價

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】新北市一名國三學生，日前在教室與同學發生口角，被割頸傷重不治，校園悲劇震驚社會！整合醫學專科醫師姜冠宇回憶國中生涯抵抗惡霸，宛如「野獸叢林」、「羅馬競技場」。他認為若社會保護機制失靈，會導致校園危險、社會運作崩毀，強調「社會要有一定的標準，不能無下限」，需要讓野獸知道牠的獸性要付出代價。

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自曝國中遭遇肢體暴力

姜冠宇醫師27日於臉書粉專談及新北國中割頸案，兇嫌本身就有少年法庭紀錄「仍常持續攜帶刀械到校」，他直言：「這哪算是什麼偶發意外，這是校園安全的層層落實每一環都有問題。同學們還發展到找危險人物當靠山，校園暴力零容忍形同不存在的觀念，一點道德觀念都沒有。」

他曝光國中時期遭遇肢體暴力，坦言為了抵擋惡霸，不得已被逼到舉起桌子摔向同學，「大家中午把桌椅圍起來，邊吃飯看惡霸和同學決鬥，為了抵抗那些大個子和臭猴子。」

醫：社會要有一定的標準，不能無下限

姜冠宇認為，人類族群善惡分佈，絕對是鐘型曲線。但社會機制最重要的，就是某個程度上的好人、正常人需要被保護，若保護機制失靈，社會運作即崩毀，「如果校園向上通報求助，結果還是無援、沒有足夠資源，老師都沒有足夠權力，那這個校園就是危險的了」，某種程度開啟地方和中央對話，談論防線程度和修法，才能有人在保護學生的角色上被賦權。

「想要我的命的人我都遇過」姜冠宇坦言見過形形色色的人，真正要悔改的人，能預期他的反應就是「會勇於承擔自己的責任」，他會坦然接受一切懲罰，這是他無法挽回最好的方式；然而有些人偏差到很恐怖，如果發生傷害人、導致有人生命被剝奪或半殘，還是最後有診斷吃藥，這些都是應要付出相對應代價的事。



姜冠宇最後強調：「讓野獸知道牠的獸性要付出代價，能具體阻卻牠，我覺得非常重要」，人權當然是重要價值，但前提為守護被欺負、被傷害的弱勢而存在，如果有人傷害了他的孩子，他也絕對不會原諒對方和對方的家人。

文章引發熱烈討論，一位網友感嘆：「因為未成年犯罪適用《少年事件處理法》。除非情節非常非常非常重大，才會用刑法處罰。台灣多半未成年犯罪都是保護管束或感化教育，就是去上課、吃吃點心、聽聽音樂，然後認識不同幫派不良少年。更扯更離譜的，這些未成年犯罪以後都不會有前科註記，所以根本等同無罪。也因為少年事件處理法特別優待少年犯罪去刑罰化，所以很多幫派份子跟詐騙集團非常喜歡吸收未成年。為了保護我們下一代跟保護自己，少年事件處理法應該廢除，未成年犯罪回歸普通刑法處罰。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60424

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