▲High跨年慎防心臟病及中風！　醫囑3警訊：立即就醫

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一、注意心臟病與中風徵兆參加民眾出門前記得進食（避免低血糖）、注意身體保暖，提醒長者及心血管疾病患者應注意添加衣服，尤其在清晨5到6時，以及晚上8到9時，這2個時間除了氣溫低，也因為晝短夜長，容易導致血管收縮，引發血壓的變化，一定要注意保暖措施，以免造成血壓升高，誘發心臟病及中風之急性發作。若出現下列心臟病及中風徵兆，請立即就醫：
心臟病徵兆：
胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史之民眾，在送醫前，可依醫囑使用舌下含片，做緊急救護。
中風徵兆：
李俊泰醫師表示，當身邊有人不舒服時，可請對方做「微笑、舉手、說你好」動作，如出現下數任1症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。
１微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。
２舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。
３說你好：是否說話不清楚。
二、演唱會易外傷 醫護站點位置曝光北市衛生局表示，依研究顯示，國內演唱會現場之病患以外傷最多，其次為頭暈、頭痛。民眾在人潮擁擠處，請隨時留意身體變化，並保持平穩的情緒，如有不適可就近尋求醫護站協助。
▲北市衛生局醫護站與救護車停放位置。（北市衛生局提供）
鑑於往年民眾熱情參與跨年晚會，人潮眾多，市府1樓東區大廳市民服務中心（1號醫護站）設置傷病患留觀區，並於活動場地周邊設立7站醫護站（上方置可夜視並標有十字之標示）。北市衛生局也提醒民眾，醫護站是提供緊急醫療救護的場所，請勿因疲憊或其他非緊急因素久留，以免影響真正需要救護的民眾。請配合於市政府及現場工作人員引導下進場，避免推擠。
另外，所有參與活動的醫護人員、救護技術員、無線電人員以及衛生局工作人員，事先也都辦理勤前講習，熟悉整體活動、緊急應變計畫及常見病況處理，並確保直向、橫向聯繫暢通，以提供適切的優質醫療服務。
北市衛生局最後呼籲，由於近期氣候變化大，因應跨年聚會人潮聚集及疫情變化，符合新冠XBB疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種對象，尤其幼童、長者及有慢性或免疫性疾病等高風險族群，應儘速前往合約醫療院所接種，以提升保護力；並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，避免參加人潮聚集的活動，共同維護國內社區健康，迎接新的一年。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60389
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