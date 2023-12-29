登山／挑戰雪山攻頂要注意！登高證已完成改版　民眾可申請紀念

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根據雪霸國家公園官方資料：
「雪山」海拔 3886 公尺為臺灣本島第二高峰，也是東亞第二高峰；「大霸尖山」海拔3492公尺，為臺灣特殊「酒桶山」地形，原住民更視為祖先發源地，崇為聖山。
當登山者歷經驚險、疲憊及耐力考驗之後，站上雪山主峰頂、大霸尖山霸基，此時環顧四週，俯視群峰，望著來時路之陡峭、險峻，此刻內心油然興起自我肯定與成就，值此悸動的心情，此時此刻是多麼值得懷念與回憶。
雪霸國家公園表示，基於轄區管理機關，為能讓國人完成登雪山及大霸尖山活動後留下永久的紀念與回憶，秉持為民服務之精神，特研發「雪山登頂紀念書」及「大霸尖山登高紀念書」以供民眾留念，有資格且有意願申請之登山遊客，祇要檢附登頂(高)照片及工本費電子郵件寄送或親自赴武陵管理站遊客中心申請辦理，將可獲取一份精美且有意義之「雪山登頂紀念書」及「大霸尖山登高紀念書」。
雪霸國家公園管理處民眾申辦「雪山登頂紀念書」及「大霸尖山登高紀念書」相關事項：
| 雪山登頂紀念書
| 大霸尖山登高紀念書
| 1. 一般核發：
(1) 申請民眾一律以電子郵件方式傳送申請資料及登頂照片辦理，本公司統一提供電子郵件網址：sua771775@gmail.com，每日收件後以電子郵件回覆並確認傳送內容無誤後，通知匯款，所需費用：新臺幣330元整，含郵資費用，郵政劃撥匯款專戶：22810562 川上企業社。
(2) 於收到匯款當日起，7日內(3天以上連假順延)製作完成並郵寄。
| 2. 即時核發(提供攀登雪山主東峰紀念書申辦服務)：
(1) 於登頂當天下山後至「武陵遊客中心服務據點」取得者，需於登頂當日休館前60分鐘將申請資料傳送或繳交「武陵遊客中心服務據點販賣部」。
(2) 當天休館前至「武陵遊客中心服務據點」領取及繳費，所需費用：新臺幣300元整。
(3) 未符合上述程序，若因資料傳輸錯誤或網路不通等因素致無法即時核發時，依一般核發辦理。
(4) 國定假日或連續假日因業務較繁忙，皆採一般核發，郵資則由廠商負擔。
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| 3. 資料錯誤之處理：
(1) 如申請者資料填寫錯誤須更正，請付工本費(含郵資)100 元，將證書寄回更正。
(2) 如是「服務據點」製作錯誤，請將證書寄回(郵資則由廠商負擔)免費更正。
(3) 郵寄地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號(雪霸遊客中心販賣部收)，電話：037-995297。
| 4. 應附證件：
(1) 登頂照片(電子檔，以申請者姓名為檔名)。
(2) 中英文姓名、性別、地址(寄回完成證書)、電話(疑問連絡)、國籍、種類 (登頂)、申請日期、登頂日期 (2人以上統一造冊)。
| 5. 作業時程：
於收到匯款當日起，7日內(3天以上連假順延)製作完成並郵寄。
作業流程：收件－審查－編號－製作－取件〈寄送〉。
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