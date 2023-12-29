登山／挑戰雪山攻頂要注意！登高證已完成改版　民眾可申請紀念

2. 即時核發(提供攀登雪山主東峰紀念書申辦服務)：



(1) 於登頂當天下山後至「武陵遊客中心服務據點」取得者，需於登頂當日休館前60分鐘將申請資料傳送或繳交「武陵遊客中心服務據點販賣部」。



(2) 當天休館前至「武陵遊客中心服務據點」領取及繳費，所需費用：新臺幣300元整。



(3) 未符合上述程序，若因資料傳輸錯誤或網路不通等因素致無法即時核發時，依一般核發辦理。



(4) 國定假日或連續假日因業務較繁忙，皆採一般核發，郵資則由廠商負擔。







