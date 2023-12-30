▲守護弱勢孩童健康　推動兒少保護計畫

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醫院團隊家訪衛教 安置兒少度難關嘉義長庚醫院副院長黃文詩表示，安仁家園是嘉義縣唯一提供兒童及少年安置與教育服務的機構，照顧許多因為原生家庭照顧者失業、經濟壓力、隔代教養等內外在困境，而無法有完善生活環境的兒少。這些兒少中，有些可能患有先天性疾病或身心障礙，卻不易被發現，也無法及時獲得醫療資源的介入。因此，嘉義長庚醫療團隊會定期到安仁家園提供醫療服務，至今已服務147人次，希望能夠陪伴他們度過難關並重建信心。
安仁家園院長謝孟潔表示，感謝嘉義長庚醫院的醫療人員為安置兒少提供醫療評估，關心兒少生長發展，並提供機構工作人員醫療諮詢、疾病衛教等，讓安置兒少獲得醫療資源，也建立機構照顧者醫療認知。
確保安全安置 獲得完善關懷兒少保護個案多為遭受原生家庭照顧者的身心虐待或疏忽照顧，為了確保安全而安置於機構，但也因過往的身心受創經驗，容易有注意力不集中、情緒不穩、發展遲緩等身心功能退化現象，希望透過與嘉義長庚醫院的合作，能夠得到更好的照顧和關懷。
嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，這個合作計畫是嘉義長庚醫院的一項社會責任，也是一個回饋社會的方式，希望能夠透過這個計畫，讓更多的兒童受惠，也呼籲社會大眾關心和支持兒童的權益，共同守護孩童的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60382
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