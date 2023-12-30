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守護弱勢孩童健康　推動兒少保護計畫

▲守護弱勢孩童健康　推動兒少保護計畫
▲守護弱勢孩童健康　推動兒少保護計畫

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】嘉義長庚醫院與嘉義縣私立安仁家園簽署合作備忘錄，推動兒少保護計畫，為了關懷嘉義縣沿海地區的弱勢兒少，透過醫療外展、轉介合作、發展評估、醫療諮詢、疾病衛教等方式，提供兒少身心健康的綜合照護。

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醫院團隊家訪衛教　安置兒少度難關

嘉義長庚醫院副院長黃文詩表示，安仁家園是嘉義縣唯一提供兒童及少年安置與教育服務的機構，照顧許多因為原生家庭照顧者失業、經濟壓力、隔代教養等內外在困境，而無法有完善生活環境的兒少。這些兒少中，有些可能患有先天性疾病或身心障礙，卻不易被發現，也無法及時獲得醫療資源的介入。因此，嘉義長庚醫療團隊會定期到安仁家園提供醫療服務，至今已服務147人次，希望能夠陪伴他們度過難關並重建信心。

安仁家園院長謝孟潔表示，感謝嘉義長庚醫院的醫療人員為安置兒少提供醫療評估，關心兒少生長發展，並提供機構工作人員醫療諮詢、疾病衛教等，讓安置兒少獲得醫療資源，也建立機構照顧者醫療認知。

確保安全安置　獲得完善關懷

兒少保護個案多為遭受原生家庭照顧者的身心虐待或疏忽照顧，為了確保安全而安置於機構，但也因過往的身心受創經驗，容易有注意力不集中、情緒不穩、發展遲緩等身心功能退化現象，希望透過與嘉義長庚醫院的合作，能夠得到更好的照顧和關懷。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，這個合作計畫是嘉義長庚醫院的一項社會責任，也是一個回饋社會的方式，希望能夠透過這個計畫，讓更多的兒童受惠，也呼籲社會大眾關心和支持兒童的權益，共同守護孩童的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60382

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