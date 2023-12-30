博恩情緒崩潰了！認小費風波「還有更扯的事」 難過到需要求助
33歲喜劇演員曾博恩為外送平台代言人，近日拍影片給一名自稱是退役飛官的外送員5萬元小費，怎料，對方所說的可憐身世有許多造假之處，面對外界質疑，博恩否認是業配並下架影片，強調也是受害者。今（30）日博恩再度發文宣洩無奈心聲：「實際上還有更扯的事！」坦言現在心情非常難過，可能需要向外求助。
記者楊穎軒／綜合報導
博恩在私人臉書表示：「我不知道要用什麼態度面對這個世界了！激動的話，又說我像演的，平淡的話，又說我在討拍！」澄清自己只是訂單、發錢、做反應，完全不認識該名外送員，沒有找演員、寫劇本，對於軍人退休的外送員女兒是立委候選人，他聲明根本不在乎永和誰能當選，更沒有收錢做這件事。
起先，博恩選擇相信外送員，沒想到，剪片時就發現事有蹊翹，後來被告知當事人撒了更多的謊，「但因為當事者家人想要低調，所以我選擇不講，實際上還有更扯的事，但為了不牽連其他無辜的人，我也選擇不講！我不講的下場就是讓我自己看起來很可疑！」
博恩說，知道自己的名聲很臭，不用大家冷嘲熱諷提醒，他很努力想改變這件事，但已經不知道該怎麼做，「一個全世界已經認定是壞人的人，到底做哪一件善良的事，可以被理解成沒有目的的？」、「我好想把這些該承擔一些什麼的人丟出去，至少不是我一個人承擔，可是我知道他們也很可憐，他們過了一輩子都很可憐，我丟出去，我可以自保，但還是回到了壞人身分」、「我好不想要繼續試著對這個世界友善」，情緒相當激動。
文末，博恩低落地說：「我不知道下一步了！對不起，但我從來沒有這麼難過，我可能需要幫助！」
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