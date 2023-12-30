▲鼻竇手術不迷航！　「3D立體定位導航」助攻

我是廣告 請繼續往下閱讀
鼻竇鄰近重要組織 手術須小心謹慎臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主任陳冠瑋表示，慢性鼻竇炎的治療包括鼻腔沖洗（俗稱洗鼻子）、類固醇鼻噴劑、口服類固醇、抗生素、白三烯調節劑(antileukotriene agents)及內視鏡鼻竇手術。
手術治療中，因鼻竇解剖構造鄰近眾多重要的人體組織，包括：中樞神經系統、眼球、視神經、鼻淚管、重要血管神經系統等等，手術中如何平衡兼顧完整治療鼻竇發炎組織及避免傷害到周邊重要構造十分重要。
3D立體定位導航系統 提升安全性及效果而3D立體定位導航系統就像是開車時使用的GPS導航系統，可在手術中提供額外更多的定位資訊，讓醫師有更多資料來確認手術部位及相關周邊重要組織的相對位置，提升手術安全性及治療效果，同時降低手術併發症機率。
依據個人病況建議 可與醫師充分討論溝通陳冠瑋指出，目前3D立體定位導航系統主要用在：二次手術、異常解剖構造、嚴重鼻息肉、全副鼻竇炎、鼻淚管相關病灶、鄰近視神經大動脈顱底病灶、鼻腔鼻竇腫瘤、腦脊髓液漏修補、顱底腫瘤病人。建議手術前可和手術醫師討論，依據每個人不同病況，決定是否需使用3D立體定位導航系統來輔助手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60378
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw